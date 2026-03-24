Viral Video : सोशल मीडिया पर हर दिन नए और अनोखे जुगाड़ के वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो लोगों को हैरान कर देते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो इंस्टाग्राम पर सामने आया है, जिसे anibisht28 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया। खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं।

महिला ने निकाला एक अनोखा तरीका

वीडियो में एक महिला सिलाई मशीन चलाते हुए फोन पर बात कर रही है। चूंकि मशीन चलाते समय हाथ में फोन नहीं रखा जा सकता, इसलिए महिला ने एक अनोखा तरीका निकाला। उसने एक बैग बनाया है जिसमें फोन रखा जा सकता है, और बैग का बेल्ट इस तरह से सिर पर फिट होता है कि फोन कान के पास आ जाता है। इस तरह महिला सिलाई करते हुए भी फोन पर बातचीत कर सकती है।

वीडियो देखने के लिए क्लिक करें- https://www.instagram.com/reel/DT-WPsgAUDY/?utm_source=ig_web_copy_link

लोगों ने दिए रिएक्शन

वीडियो को देखने के बाद लोग काफी प्रभावित और खुश दिखे। कई लोगों ने इसे बेस्ट आइडिया और टैलेंट बताया, जबकि कुछ ने इसे सभी के लिए जरूरी बताया। कई लोगों ने हंसते हुए रिएक्शन भी दिए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर क्रिएटिविटी और जुगाड़ का शानदार उदाहरण बन गया है।

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