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Health News : सुबह खाली पेट इलायची का पानी पीने से मिलते हैं जबरदस्त फायदे, जानिए तरीका

Karan Panchal10 April 2026 - 3:29 PM
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Health News : सुबह खाली पेट इलायची का पानी पीने से मिलते हैं जबरदस्त फायदे, जानिए तरीका

Health News : इलायची का पानी सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद माना जाता है। इलायची में मौजूद पोषक तत्व शरीर को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से कुछ ही दिनों में सकारात्मक असर महसूस किया जा सकता है। इसे बनाने से पहले इसके स्वास्थ्य लाभों को समझना जरूरी है।

पाचन तंत्र के लिए लाभकारी

इलायची का पानी गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं में राहत दे सकता है। इसके साथ ही यह शरीर को डिटॉक्स करने में भी सहायक माना जाता है।

ब्लड प्रेशर और दिल के लिए फायदेमंद

इलायची का पानी रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है। यह दिल की सेहत के लिए भी लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा यह मेटाबॉलिज्म को तेज कर वजन घटाने में भी सहायक हो सकता है। मुंह की दुर्गंध दूर करने के लिए भी इसका सेवन किया जाता है।

इलायची पानी बनाने की विधि

इसे बनाने के लिए एक पैन में एक गिलास पानी लें। उसमें 2 कुटी हुई इलायची डाल दें। अब इसे 5–6 मिनट तक उबालें। इसके बाद पानी को ठंडा होने दें और छान लें। तैयार है इलायची का हेल्दी पानी। बेहतर परिणाम के लिए इसे सुबह खाली पेट पीने की सलाह दी जाती है।

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Karan Panchal10 April 2026 - 3:29 PM
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