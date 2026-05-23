बिज़नेस

पेट्रोल-डीजल के बाद क्या LPG के दाम भी बढ़े? जानें आज गैस सिलेंडर की नई कीमतें

Ajay Yadav23 May 2026 - 3:15 PM
1 minute read
LPG Price Today :
पेट्रोल-डीजल के बाद क्या LPG के दाम भी बढ़े? जानें आज गैस सिलेंडर की नई कीमतें

LPG price today : पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पेट्रोल के दाम 87 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं, जबकि डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है. यह इस महीने तीसरी बार है जब ईंधन के दामों में इजाफा किया गया है.

वहीं दूसरी ओर LPG उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली हुई है. 23 मई 2026 को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और दरें पहले जैसी ही बनी हुई हैं. इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव का असर अभी भी बना हुआ है.

एलपीजी सप्लाई को लेकर राहत भरी खबर

मध्य-पूर्व में जारी संकट और अमेरिका-ईरान के बीच तनाव के बीच भारत के लिए एक सकारात्मक खबर यह है कि कतर से आया एलपीजी टैंकर MV SYMI सुरक्षित रूप से गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच गया है. इसी तरह वियतनाम के झंडे वाला Envy Sunshine नाम का एक बड़ा टैंकर भी लगभग 46,000 मीट्रिक टन रसोई गैस लेकर न्यू मैंगलोर पोर्ट पर पहुंच चुका है.

इन आपूर्तियों के चलते देश में एलपीजी की सप्लाई को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमतों पर खरीद जारी रहने के कारण तेल कंपनियां फिलहाल इस अतिरिक्त बोझ को खुद वहन कर रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिल रही है.

ये भी पढ़ें – भारत-इटली संबंधों में बड़ा कदम, रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर बनी सहमति

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 May 2026 - 3:15 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of 10 दिनों में तीसरी बार बढ़े ईंधन के दाम, पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा

10 दिनों में तीसरी बार बढ़े ईंधन के दाम, पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा

23 May 2026 - 7:47 AM
Photo of पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, घर से निकलने से पहले जान लें अपने शहर का ताजा भाव

पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, घर से निकलने से पहले जान लें अपने शहर का ताजा भाव

22 May 2026 - 9:08 AM
Photo of भारत-इटली संबंधों में बड़ा कदम, रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर बनी सहमति

भारत-इटली संबंधों में बड़ा कदम, रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर बनी सहमति

20 May 2026 - 7:47 PM
Photo of ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच यूपी में डीजल-पेट्रोल पर सख्ती, DSO ने लागू किए नए नियम

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच यूपी में डीजल-पेट्रोल पर सख्ती, DSO ने लागू किए नए नियम

20 May 2026 - 12:14 PM
Photo of ईंधन कीमतों में आग: पेट्रोल-डीजल महंगा, सब्जी-दूध के दाम बढ़ने की आशंका

ईंधन कीमतों में आग: पेट्रोल-डीजल महंगा, सब्जी-दूध के दाम बढ़ने की आशंका

20 May 2026 - 11:48 AM
Photo of चांदी के आयात पर सरकार का बड़ा फैसला, कीमतें बढ़ने की आशंका, क्या आसमां छुएंगे चांदी के दाम

चांदी के आयात पर सरकार का बड़ा फैसला, कीमतें बढ़ने की आशंका, क्या आसमां छुएंगे चांदी के दाम

18 May 2026 - 8:00 PM
Photo of सोने का भाव गिरा, चांदी ₹11,700 तक टूटी, जानें आपके शहर का रेट

सोने का भाव गिरा, चांदी ₹11,700 तक टूटी, जानें आपके शहर का रेट

15 May 2026 - 12:08 PM
Photo of पेट्रोल-डीजल के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी, जानें नए रेट

पेट्रोल-डीजल के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी, जानें नए रेट

15 May 2026 - 7:26 AM
Photo of आयात शुल्क बढ़ने के बाद बदली बाजार की चाल, सोना-चांदी में आज बड़ी गिरावट

आयात शुल्क बढ़ने के बाद बदली बाजार की चाल, सोना-चांदी में आज बड़ी गिरावट

14 May 2026 - 12:46 PM
Photo of जानिए भारत के किन राज्यों में मिलता है सबसे सस्ता सोना, लिस्ट आई सामने

जानिए भारत के किन राज्यों में मिलता है सबसे सस्ता सोना, लिस्ट आई सामने

11 May 2026 - 6:21 PM
Back to top button