LPG price today : पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पेट्रोल के दाम 87 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं, जबकि डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है. यह इस महीने तीसरी बार है जब ईंधन के दामों में इजाफा किया गया है.

वहीं दूसरी ओर LPG उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली हुई है. 23 मई 2026 को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और दरें पहले जैसी ही बनी हुई हैं. इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव का असर अभी भी बना हुआ है.

एलपीजी सप्लाई को लेकर राहत भरी खबर

मध्य-पूर्व में जारी संकट और अमेरिका-ईरान के बीच तनाव के बीच भारत के लिए एक सकारात्मक खबर यह है कि कतर से आया एलपीजी टैंकर MV SYMI सुरक्षित रूप से गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच गया है. इसी तरह वियतनाम के झंडे वाला Envy Sunshine नाम का एक बड़ा टैंकर भी लगभग 46,000 मीट्रिक टन रसोई गैस लेकर न्यू मैंगलोर पोर्ट पर पहुंच चुका है.

इन आपूर्तियों के चलते देश में एलपीजी की सप्लाई को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमतों पर खरीद जारी रहने के कारण तेल कंपनियां फिलहाल इस अतिरिक्त बोझ को खुद वहन कर रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिल रही है.

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