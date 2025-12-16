Bihar

सपा सांसद इकरा हसन ने नीतीश कुमार पर नाराजगी जताई, ट्वीट कर किया विरोध

Ajay Yadav16 December 2025 - 1:01 PM
2 minutes read
Ikra Hasan :
सपा सांसद इकरा हसन ने नीतीश कुमार पर नाराजगी जताई, ट्वीट कर किया विरोध

फटाफट पढ़ें:

  • नीतीश कुमार पर हिजाब हटाने का आरोप
  • विपक्ष ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग
  • वीडियो वायरल, सपा सांसद ने विरोध जताया
  • नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान विवाद हुआ
  • आरजेडी ने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए

Ikra Hasan : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. इस बार हंगामा एक महिला का हिजाब हटाने को लेकर हुआ है. विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है और इसे मुस्लिम महिलाओं का अपमान बताया है. बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में 1283 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया. इसी दौरान वह मुस्लिम महिला डॉक्टर की हिजाब हटाने की कोशिश करते दिखे. हिजाब खींचते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा हैं. सीएम नीतीश के इस व्यवहार के बाद राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. सपा सांसद इकरा हसन ने इसे बेहद शर्मनाक घटना बताया और कहा कि इस तरह महिला का हिजाब खींचना उसकी गरिमा पर हमला है.

सपा सांसद इकरा हसन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा- ”शर्मनाक! एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उसकी गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला है. जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे, तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाज़मी है.”

पटना में हिजाब खींचते नीतीश का वीडियो वायरल

बता दें कि सोमवार को बिहार की राजधानी पटना में नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे. इस वीडियो में दिख रहा है कि महिला डॉक्टर नुसरत को सीएम नीतीश ने पहले नियुक्ति पत्र दिया. इसके बाद पूछा कि ये क्या है? फिर उन्होंने हिजाब को नीचे किया. पीछे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ऐसा करने से रोक भी रहे थे. वहीं, बगल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और अन्य अधिकारी मुस्कराते हुए दिखाई दे रहें है. नीतीश कुमार के इस वीडियो पर सियासी बवाल मच गया है. आरजेडी और कई विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं.

आरजेडी ने नीतीश पर सवाल उठाए

वहीं, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने सीएम नीतीश पर तीखा हमला बोला है. आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया पर इस घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति और राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाए हैं. आरजेडी ने अपने आधिकारिक पोस्ट में कहा, “यह क्या हो गया है नीतीश जी को? मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं?”

ये भी पढ़ें- बठिंडा कोर्ट में कंगना रनौत की गैरहाजिरी, अब इस तारीख को होगी सुनवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav16 December 2025 - 1:01 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सीएम नीतीश कुमार पर महिला का हिजाब हटाने का आरोप, RJD और कांग्रेस ने उठाए सवाल

सीएम नीतीश कुमार पर महिला का हिजाब हटाने का आरोप, RJD और कांग्रेस ने उठाए सवाल

16 December 2025 - 10:19 AM
Photo of RLM में बगावत : रामेश्वर महतो ने नेतृत्व पर उठाए सवाल, उपेंद्र कुशवाहा के फैसलों पर नाराजगी

RLM में बगावत : रामेश्वर महतो ने नेतृत्व पर उठाए सवाल, उपेंद्र कुशवाहा के फैसलों पर नाराजगी

13 December 2025 - 11:31 AM
Photo of कृषि मंत्री रामकृपाल यादव दानापुर में गमछा लहराते हुए पवन सिंह के गाने पर झूमे

कृषि मंत्री रामकृपाल यादव दानापुर में गमछा लहराते हुए पवन सिंह के गाने पर झूमे

11 December 2025 - 11:32 AM
Photo of बेगूसराय में जदयू नेता निलेश कुमार की घर में घुसकर हत्या, इलाके में मचा हडकंप

बेगूसराय में जदयू नेता निलेश कुमार की घर में घुसकर हत्या, इलाके में मचा हडकंप

10 December 2025 - 3:04 PM
Photo of तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल, अंदाज पर सोशल मीडिया पर फैंस और विरोधियों में बंटा नजर

तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल, अंदाज पर सोशल मीडिया पर फैंस और विरोधियों में बंटा नजर

10 December 2025 - 12:37 PM
Photo of वैशाली में ऑटो-रिक्शा और बस की जोरदार भिडंत, मौके पर गई कई लोगों की जान

वैशाली में ऑटो-रिक्शा और बस की जोरदार भिडंत, मौके पर गई कई लोगों की जान

9 December 2025 - 3:37 PM
Photo of राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल में ISI का जिक्र

राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल में ISI का जिक्र

8 December 2025 - 3:41 PM
Photo of सांसद विजयलक्ष्मी देवी और विधायक समर्थक को धमकी, 10 लाख की रंगदारी की मांग

सांसद विजयलक्ष्मी देवी और विधायक समर्थक को धमकी, 10 लाख की रंगदारी की मांग

8 December 2025 - 11:09 AM
Photo of सलमान खान फायरिंग केस का शातिर आरोपी शशांक पांडेय बिहार से गिरफ्तार

सलमान खान फायरिंग केस का शातिर आरोपी शशांक पांडेय बिहार से गिरफ्तार

7 December 2025 - 2:33 PM
Photo of बिहार में सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च : घर बैठे पुलिस सेवाओं का लाभ, FIR भी ऑनलाइन संभव

बिहार में सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च : घर बैठे पुलिस सेवाओं का लाभ, FIR भी ऑनलाइन संभव

6 December 2025 - 3:21 PM
Back to top button