फटाफट पढ़ें:

नीतीश कुमार पर हिजाब हटाने का आरोप

विपक्ष ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग

वीडियो वायरल, सपा सांसद ने विरोध जताया

नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान विवाद हुआ

आरजेडी ने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए

Ikra Hasan : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. इस बार हंगामा एक महिला का हिजाब हटाने को लेकर हुआ है. विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है और इसे मुस्लिम महिलाओं का अपमान बताया है. बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में 1283 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया. इसी दौरान वह मुस्लिम महिला डॉक्टर की हिजाब हटाने की कोशिश करते दिखे. हिजाब खींचते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा हैं. सीएम नीतीश के इस व्यवहार के बाद राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. सपा सांसद इकरा हसन ने इसे बेहद शर्मनाक घटना बताया और कहा कि इस तरह महिला का हिजाब खींचना उसकी गरिमा पर हमला है.

सपा सांसद इकरा हसन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा- ”शर्मनाक! एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उसकी गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला है. जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे, तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाज़मी है.”

पटना में हिजाब खींचते नीतीश का वीडियो वायरल

बता दें कि सोमवार को बिहार की राजधानी पटना में नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे. इस वीडियो में दिख रहा है कि महिला डॉक्टर नुसरत को सीएम नीतीश ने पहले नियुक्ति पत्र दिया. इसके बाद पूछा कि ये क्या है? फिर उन्होंने हिजाब को नीचे किया. पीछे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ऐसा करने से रोक भी रहे थे. वहीं, बगल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और अन्य अधिकारी मुस्कराते हुए दिखाई दे रहें है. नीतीश कुमार के इस वीडियो पर सियासी बवाल मच गया है. आरजेडी और कई विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं.

जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे, तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाज़मी है। pic.twitter.com/NY7lfsCIn6 — Iqra Hasan (@IqraMunawwar_) December 15, 2025

आरजेडी ने नीतीश पर सवाल उठाए

वहीं, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने सीएम नीतीश पर तीखा हमला बोला है. आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया पर इस घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति और राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाए हैं. आरजेडी ने अपने आधिकारिक पोस्ट में कहा, “यह क्या हो गया है नीतीश जी को? मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं?”

