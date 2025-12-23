विदेश

न्यूजीलैंड में सिखों का धार्मिक जुलूस रोका गया, जीसस-जीसस के लगाए नारे

Sikhs Religious Procession : न्यूजीलैंड के साउथ ऑकलैंड में दक्षिणपंथी समूह ने सिख धार्मिक जुलूस में बाधा डाली गई। जिसके बाद से विवाद बढ़ गया है। बाधा डालने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। वायरल वीडियो में नीली टी-शर्ट पहने लोग ग्रेट साउथ रोड के किनारे खड़े होकर जुलूस के सामने पारंपरिक माओरी ‘हाका’ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे सिख धार्मिक जुलूस आगे बढ़ने से रुक गया।

जीसस-जीसस जैसे नारे लगाए

प्रदर्शनकारी पेंटेकोस्टल पादरी ब्रायन तमाकी के फॉलोअर्स थे, जो डेस्टिनी चर्च के प्रमुख हैं। दक्षिणपंथी समूह को लोगों ने इस दौरान एक सच्चा भगवान और जीसस-जीसस जैसे नारे लगाए। इसी बीच पुलिसकर्मियों को किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए दोनों गुटों के बीच पोजीशन लेते हुए देखा गया।

तमाकी ने सिख समुदायों के झंडों को आतंकवादी झंडे करार दिया। तमाकी ने कहा ‘हमने देश को एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाई है। यह न्यूजीलैंड है। ये हमारी सड़कें हैं। यह हमारी भूमि है।’ हालांकि तमाकी ने अपने दावों को सबूतों से साबित नहीं किया।

NZ को NZ ही रहने दो

पादरी ब्रायन तमाकी ने बाधा डालने का वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर शेयर किया और लिखा, यह हमारी जमीन है। यह हमारा स्टैंड है। आज, सच्चे देशभक्त साउथ ऑकलैंड में अपनी जगह पर डटे रहे। कोई हिंसा नहीं। कोई दंगे नहीं। बस मेरे युवा लड़के हाका कर रहे थे, आमने-सामने, एक साफ संदेश देने के लिए- NZ को NZ ही रहने दो।

