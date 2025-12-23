Haryana

School Holidays : स्कूली बच्चों की बल्ले-बल्ले, 15 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान

Karan Panchal23 December 2025 - 3:47 PM
School Holidays : ठंड के मौसम में बच्चों के लिए जल्दी उठना और स्कूल जाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में माता-पिता भी बच्चों की दिनचर्या से परेशान रहते है, इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बच्चों के लिए छुट्टियों का ऐलान किया है। जिससे बच्चों में खुशी का माहौल है, ऐसे में माता-पिता भी बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकतें है।

आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के आसार

आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड को लेकर चेतावनी दी है। आने वाले हफ्तों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया रहेगा। ऐसे में वाहन चालक ध्यान दें कि आते-जाते समय कम स्पीड, हॉर्न व लाइट का इस्तेमाल जरूर करें।

बच्चे और पेरेंट्स में खुशी

हरियाणा सरकार ने 1 से लेकर 15 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने यह फैसला घनी धुंध और ठंड के कारण बच्चों को स्कूल आने-जाने में दिक्कतों को देखते हुए लिया है। दरअसल ठंड और धुंध के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो जाती है। बच्चों की सुरक्षा और उनके हितों को लेकर सरकार ने 2 हफ्ते तक छुट्टियों का आदेश दिया है। सरकार के इस फैसले से बच्चे और पेरेंट्स दोनों खुश हैं।

