School Holidays : पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, कड़ाके की ठंड के चलते स्कूल बंद

School Holidays : पंजाब सरकार ने कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया है। यह छुट्टियां 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेंगी। पंजाब के सरकारी, प्राइवेट एडिड, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे।

इस फैसले से स्कूली बच्चों और उनके माता-पिता को राहत मिली है, क्योंकि अब बच्चों को सुबह-सुबह घने कोहरे में स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। मौसम विभाग ने पंजाब में कड़ाके की सर्दी और कोहरे के कारण अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में और सर्दी और कोहरे की संभावना जताई गई है। इस स्थिति में विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग घर से बाहर न निकलें और खुद को पूरी तरह से ढककर रखें।

