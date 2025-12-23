ISI की बड़ी साजिश, ऑपरेशन बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसपैठ की तैयारी, जानें कैसे

Bangladesh Violence : बांग्लादेश की आड में ISI भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। इसका खुलासा भारत की खुफिया एजेंसी ने किया है। ISI भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता है। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिर, हिंदू समुदाय के खिलाफ अत्याचार चरम पर है। वहीं कुछ दिन पहले हिंदू युवक को भीड़ ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया और जब इससे भी दिल ना भरा तो उसे जला दिया।

पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश

सूत्रों के मुताबिक ISI ने बांग्लादेश की मानसिकता को बदलने का बड़ा काम किया है। जिसके बाद से वहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, आए दिन दंगे और लोगों की हत्याएं जैसे आम हो गई है। बांग्लादेश प्रशासन बेबस दिखाई पड़ता है। जो लाचार हो गया है। ISI ने बांग्लादेश को कैप्चर करने का काम किया है। बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चलने लगा है। पाकिस्तान खुद रोटियों का मोहताज है और वहीं हाल बांग्लादेश का होने जा रहा है।

ISI दर्जनों आतंकवादियों को भारत में भेजने के विशेष इरादे से उन्हें प्रशिक्षित भी किया है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी का कहना है कि घुसपैठ का खतरा असम, त्रिपुरा और बंगाल में नदी मार्गों तथा कम दृश्यता वाले मार्गों पर है।

आर्थिक तंगी का फायदा उठाया

अधिकारी ने कहा, ये तत्व वन क्षेत्र का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश में आइएसआइ समर्थित संगठनों ने विगत कई महीनों में बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं की पहचान की और उनकी आर्थिक तंगी का फायदा उठाया। उन्हें उठाया जाता है और फिर ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया जाता है। उनमें से अधिकांश को आतंक-संबंधी गतिविधि में प्रशिक्षित किया गया है।

दिया जाता है पैसों का लालच

सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि पिछले एक साल से अधिक समय से बन रहे इन कैंपों में हजारों हताश बांग्लादेशी और रो¨हग्या रहते हैं। उन्हें पैसों का लालच दिया जाता है और फिर किसी आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए फंसा दिया जाता है।

घुसपैठियों को भारत में धकेलने की कोशिश

ISI व्यवस्था ध्वस्त करने की स्पष्ट मंशा के साथ ये संगठन लाखों लोगों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की फिराक में हैं। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि बंगाल में आगामी चुनाव के नजदीक होने से घुसपैठ कराने की पुरजोर कोशिश होगी। यह सावधान रहने का समय है। बंगाल में चुनाव के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने हिंसा की भी आशंका जताई है। आइएसआइ इसका फायदा उठाएगी और फिर उस समय बड़ी संख्या में घुसपैठियों को भारत में धकेलने की कोशिश करेगी। अधिकारियों का कहना है कि यह एक बहुत ही भयावह साजिश है जो बांग्लादेश में रची जा रही है।

आइएसआइ ने बढ़ाया अपना प्रभाव

एक ही समय में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या दोनों को घुसपैठ कराने की साजिश है। एक ओर जहां आइएसआइ बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय परिवर्तन का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर, वह इन क्षेत्रों में कई आतंकवादियों को भेजना चाहती है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद आइएसआइ ने बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाया है।

