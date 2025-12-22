Bangladesh Violence : बांग्लादेश में हिंसा चरम पर, NCP नेता को घर में घुसकर मारी गोली, हालत गंभीर

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में जारी हिंसा ने उग्र रूप ले लिया है। बीते हफ्ते इंकलाब मंच के प्रवक्ता और छात्र नेता उस्मान हादी की मंच पर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। वहीं एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग कर उसे जला दिया गया। अब एक नेशनल सिटिजन पार्टी के नेता को गोली मारने की खबर सामने आ रही है, जिनका नाम मोतालेब शिकदर है।

हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने शिकदर के सिर पर निशाना लगाते हुए गोली चलाई, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए। और उन्हें तुरंत ही खुलना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने मोहम्मद मोतालेब शिकदर को घर में घुसकर गोली मारी। डॉक्टरों ने जारकारी दी कि गोली कान के आर-पार निकल गई। पुलिस के कहा कि, शुरुआत में उनकी हालत बहुत गंभीर थी। पुलिस अधिकारी अनिमेष मंडल ने कहा कि गनीमत रही कि गोली दिमाग तक नहीं पहुंची, जिससे उनकी जान बच गई।

तलाशी अभियान जारी

सूचना के आधार पर मोतालेब शिकदर NCP के खुलना डिवीजन के प्रमुख हैं और पार्टी से जुड़े मजदूर संगठन NCP श्रमिक शक्ति के आयोजक भी हैं। हमले के बाद इलाके में डर का माहौल बन गया है। NCP खुलना में एक मजदूर रैली आयोजित करने वाली थी, शिकदर उसी की तैयारियां कर रहे थे। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

भारतीय सेना एक्टिव मोड पर

बीते कुछ दिनों में भारत के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। हादी की मौत के विरोध में शुक्रवार को इंकलाब मंच और जमात से जुड़े कट्टरपंथियों ने बेनापोल से भारत की सीमा तक मार्च निकाला। उन्होने कहा का पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाए। मामले को लेकर भारतीय सेना भी एक्टिव मोड में है, और बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए है। ईस्टर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने गुरुवार शाम भारत-बांग्लादेश सीमा का दौरा किया।

ये भी पढ़ें- संजय सिंह की ‘वोट बचाओ, संविधान बचाओ’ पदयात्रा को मुरादाबाद में अपार जनसमर्थन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप