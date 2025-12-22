विदेश

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में हिंसा चरम पर, NCP नेता को घर में घुसकर मारी गोली, हालत गंभीर

Karan Panchal22 December 2025 - 7:33 PM
2 minutes read
Bangladesh Violence
Bangladesh Violence : बांग्लादेश में हिंसा चरम पर, NCP नेता को घर में घुसकर मारी गोली, हालत गंभीर

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में जारी हिंसा ने उग्र रूप ले लिया है। बीते हफ्ते इंकलाब मंच के प्रवक्ता और छात्र नेता उस्मान हादी की मंच पर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। वहीं एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग कर उसे जला दिया गया। अब एक नेशनल सिटिजन पार्टी के नेता को गोली मारने की खबर सामने आ रही है, जिनका नाम मोतालेब शिकदर है।

हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने शिकदर के सिर पर निशाना लगाते हुए गोली चलाई, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए। और उन्हें तुरंत ही खुलना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने मोहम्मद मोतालेब शिकदर को घर में घुसकर गोली मारी। डॉक्टरों ने जारकारी दी कि गोली कान के आर-पार निकल गई। पुलिस के कहा कि, शुरुआत में उनकी हालत बहुत गंभीर थी। पुलिस अधिकारी अनिमेष मंडल ने कहा कि गनीमत रही कि गोली दिमाग तक नहीं पहुंची, जिससे उनकी जान बच गई।

तलाशी अभियान जारी

सूचना के आधार पर मोतालेब शिकदर NCP के खुलना डिवीजन के प्रमुख हैं और पार्टी से जुड़े मजदूर संगठन NCP श्रमिक शक्ति के आयोजक भी हैं। हमले के बाद इलाके में डर का माहौल बन गया है। NCP खुलना में एक मजदूर रैली आयोजित करने वाली थी, शिकदर उसी की तैयारियां कर रहे थे। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

भारतीय सेना एक्टिव मोड पर

बीते कुछ दिनों में भारत के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। हादी की मौत के विरोध में शुक्रवार को इंकलाब मंच और जमात से जुड़े कट्टरपंथियों ने बेनापोल से भारत की सीमा तक मार्च निकाला। उन्होने कहा का पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाए। मामले को लेकर भारतीय सेना भी एक्टिव मोड में है, और बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए है। ईस्टर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने गुरुवार शाम भारत-बांग्लादेश सीमा का दौरा किया।

ये भी पढ़ें- संजय सिंह की ‘वोट बचाओ, संविधान बचाओ’ पदयात्रा को मुरादाबाद में अपार जनसमर्थन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal22 December 2025 - 7:33 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of इंडोनेशिया में दर्दनाक सड़क हादसा, बैरियर से टकराई तेज रफ्तार बस, 16 की मौत

इंडोनेशिया में दर्दनाक सड़क हादसा, बैरियर से टकराई तेज रफ्तार बस, 16 की मौत

22 December 2025 - 5:11 PM
Photo of दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बार पर गोलीबारी : 9 की मौत, हमलावर फरार

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बार पर गोलीबारी : 9 की मौत, हमलावर फरार

21 December 2025 - 2:33 PM
Photo of पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पत्नी को सज़ा, तोशाखाना केस में इतने साल की कैद

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पत्नी को सज़ा, तोशाखाना केस में इतने साल की कैद

20 December 2025 - 4:23 PM
Photo of बांग्लादेश सरकार का बड़ा एक्शन : मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या में सात गिरफ्तार

बांग्लादेश सरकार का बड़ा एक्शन : मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या में सात गिरफ्तार

20 December 2025 - 2:48 PM
Photo of Bangladesh Violence : बांग्लादेश बना जिहादीस्तान, फिर भड़की हिंसा, हिंदू युवक को बेरहमी से जलाया

Bangladesh Violence : बांग्लादेश बना जिहादीस्तान, फिर भड़की हिंसा, हिंदू युवक को बेरहमी से जलाया

19 December 2025 - 2:07 PM
Photo of बांग्लादेशी विपक्षी नेता उस्मान हादी का निधन, मुहम्मद यूनुस ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया

बांग्लादेशी विपक्षी नेता उस्मान हादी का निधन, मुहम्मद यूनुस ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया

19 December 2025 - 10:26 AM
Photo of इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान Plane Crash, फैक्ट्री की छत से टकराया विमान, 7 की मौत

इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान Plane Crash, फैक्ट्री की छत से टकराया विमान, 7 की मौत

16 December 2025 - 5:48 PM
Photo of मेक्सिको में बड़ा विमान हादसा : आपात लैंडिंग के दौरान निजी विमान क्रैश, 7 की मौत

मेक्सिको में बड़ा विमान हादसा : आपात लैंडिंग के दौरान निजी विमान क्रैश, 7 की मौत

16 December 2025 - 8:11 AM
Photo of सिडनी बॉन्डी बीच हमले में पाकिस्तानी पिता-पुत्र पर ISIS कनेक्शन का शक, कार से बरामद आतंकी झंडा, जांच तेज

सिडनी बॉन्डी बीच हमले में पाकिस्तानी पिता-पुत्र पर ISIS कनेक्शन का शक, कार से बरामद आतंकी झंडा, जांच तेज

15 December 2025 - 3:41 PM
Photo of सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला, पाकिस्तान से कनेक्शन, ताबड़तोड़ फायरिंग, 16 की मौत

सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला, पाकिस्तान से कनेक्शन, ताबड़तोड़ फायरिंग, 16 की मौत

15 December 2025 - 12:02 PM
Back to top button