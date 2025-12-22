राष्ट्रीय

संजय सिंह की ‘वोट बचाओ, संविधान बचाओ’ पदयात्रा को मुरादाबाद में अपार जनसमर्थन

Karan Panchal22 December 2025 - 6:59 PM
Vote Bachao Sanvidhan Bachao
Vote Bachao Sanvidhan Bachao : आम आदमी पार्टी की ‘वोट बचाओ, संविधान बचाओ’ पदयात्रा के दूसरे दिन सोमवार को संघर्ष और जनसमर्थन और मजबूत होता दिखा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में 6 दिवसीय पदयात्रा सोमवार सुबह जे.आर. पैलेस, अंबेडकर पार्क के पास, सीआरपीएफ के सामने, मुरादाबाद रोड, रामपुर से शुरू हुई।

उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी वोटों की चोरी

पदयात्रा जैसे ही मुरादाबाद के दलपतपुर पहुंची, मुरादाबाद की जनता ने संजय सिंह का जोरदार स्वागत किया, मुरादाबाद की सीमा में प्रवेश करते ही जहां से भी पदयात्रा गुजरी, उसे जनता का अपार जनसमर्थन मिला। यह पदयात्रा एसआईआर के नाम पर भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी वोटों की चोरी, मतदाता सूची से नाम काटने, गरीब-दलित-पिछड़े-अल्पसंख्यकों को वोट के अधिकार से वंचित करने और संविधान को कमजोर करने की कोशिशों के खिलाफ जनता को सचेत करने का अभियान है।

SIR को हथियार बनाया

पदयात्रा के दौरान संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की तैयारी की जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि वोट केवल एक अधिकार नहीं बल्कि जनता की सबसे बड़ी ताकत है, और इसी ताकत को कमजोर करने के लिए एसआईआर को हथियार बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी इस साजिश को हर जिले, हर गांव और हर मोहल्ले में बेनकाब करेगी।

अधिकारों की रक्षा की लड़ाई

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक चुनाव या एक सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि अगर आज वोट पर हमला सफल हो गया, तो कल जनता की आवाज़ हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। इसलिए आम आदमी पार्टी जनता को इस लड़ाई का पहरेदार बना रही है, ताकि कोई भी सरकार संविधान और मताधिकार के साथ खिलवाड़ न कर सके।

अधिकार और काम की राजनीति

संजय सिंह ने कहा कि आज देश में गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति चल रही है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की परेशानी, स्कूलों और अस्पतालों की बदहाली जैसे सवालों से भागकर नफरत और डर की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि आम आदमी पार्टी नफरत नहीं, अधिकार और काम की राजनीति करती है और सत्ता में आने पर सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता देगी।

संजय सिंह का गर्मजोशी से स्वागत

बताते चलें कि पदयात्रा का दूसरा दिन विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए जनता से सीधा संवाद करता हुआ आगे बढ़ा। यह पदयात्रा शाम को इंशा गार्डन, चमोरा, रेलवे फाटक के पास, दलपतपुर, मुरादाबाद पहुंची, जहां रात्रि विश्राम किया गया। पदयात्रा के दौरान रास्ते में विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं, युवाओं, महिलाओं और स्थानीय नागरिकों ने संजय सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया और पदयात्रा में शामिल होकर वोट और संविधान बचाने के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया।

