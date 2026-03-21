लाइफ़स्टाइल

शुगर कंट्रोल कैसे करें? डायबिटीज मरीजों के लिए आसान और प्रभावी उपाय

Shanti Kumari21 March 2026 - 3:50 PM
1 minute read
Diabetes Control Tips

Lifestyle News : शुगर, जिसे Diabetes कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर रक्त में ग्लूकोज के स्तर को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाता। यह समस्या जीवनशैली, खानपान और आनुवंशिक कारणों से हो सकती है।

संतुलित आहार सबसे जरूरी

शुगर कंट्रोल करने के लिए सही डाइट बेहद अहम है।

  • अधिक फाइबर वाले खाद्य पदार्थ जैसे दलिया, ओट्स, हरी सब्जियां खाएं
  • मीठा, तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड से बचें
  • छोटे-छोटे अंतराल में भोजन करें
  • कार्बोहाइड्रेट की मात्रा संतुलित रखें

नियमित व्यायाम करें

रोजाना कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि शुगर कंट्रोल में मदद करती है।

  • तेज चलना
  • योग और प्राणायाम
  • हल्की एक्सरसाइज

व्यायाम शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता को बढ़ाता है।

वजन को नियंत्रण में रखें

अधिक वजन Type 2 Diabetes के खतरे को बढ़ाता है। इसलिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से वजन नियंत्रित रखना जरूरी है।

नियमित जांच कराएं

ब्लड शुगर की नियमित जांच करना बहुत जरूरी है। इससे आपको यह पता चलता रहेगा कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है या नहीं।

तनाव से दूर रहें

ज्यादा तनाव भी शुगर लेवल को बढ़ा सकता है।

  • ध्यान (मेडिटेशन) करें
  • पर्याप्त नींद लें
  • मानसिक शांति बनाए रखें

डॉक्टर की सलाह का पालन करें

यदि आप दवाइयां या इंसुलिन ले रहे हैं, तो उन्हें समय पर लेना बेहद जरूरी है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा में बदलाव न करें।

पर्याप्त पानी पिएं

दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शरीर से अतिरिक्त शुगर को बाहर निकालने में मदद करता है।

ये भी पढ़ें – हरियाणा में ‘अभेद्य ऐप’ लॉन्च: एक्सटॉर्शन कॉल्स और साइबर ठगी पर सख्त प्रहार

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Shanti Kumari21 March 2026 - 3:50 PM
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