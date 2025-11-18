विदेश

सऊदी बस हादसे में 45 भारतीयों की मौत, सऊदी में ही दफनाए जाएंगे शव, बड़ी वजह आई सामने

Ajay Yadav18 November 2025 - 12:29 PM
1 minute read
Saudi Bus Accident :
सऊदी बस हादसे में 45 भारतीयों की मौत, सऊदी में ही दफनाए जाएंगे शव, बड़ी वजह आई सामने

फटाफट पढ़ें

  • सऊदी में बस हादसे में 45 भारतीय मरे
  • हादसा मक्का-मदीना हाईवे पर हुआ
  • एक ही परिवार के 18 लोग मरे
  • सऊदी कानून के अनुसार शव वहीं दफन होंगे
  • तेलंगाना ने अंतिम संस्कार में दो लोग भेजे

Saudi Bus Accident : सऊदी अरब में हुए बस हादसे में 45 भारतीयों की मौत हो गई. सभी तीर्थयात्री उमरा (इस्लामी तीर्थयात्रा) के लिए सऊदी गए थे. शवों को भारत ना लेकर आने पर बड़ा अपडेट आया है. बता दें कि यह हादसा सऊदी अरब के मक्का-मदीना हाईवे पर ऑयल टैंकर के बस से टकराने से हुआ है.

दिल दहला देने वाले इस हादसे में भारत के एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिजन को शव भारत वापस लाने या मदीना के जन्नतुल बकी में दफनाने का ऑप्शन दिया जाएगा. हालांकि सऊदी कानून के मुताबिक शवों की वापसी काफी मुश्किल है.

शव नहीं भेजे जाते वापस

सऊदी हज और उमरा मंत्रालय के मुताबिक, तीर्थयात्रियों को एक डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन कराने पड़ते हैं. इसमें साफ लिखा होता है कि अगर सऊदी अरब की जमीन पर (मक्का, मदीना या कहीं भी) तीर्थ यात्री की मौत होती है, तो शव को वहीं दफनाया जाएगा.

तेलंगाना मंत्रिमंडल ने कल फैसला लिया कि मारे गए लोगों को उनके धार्मिक रीति-रिवाजों के आधार पर सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा. हर पीड़ित परिवार से दो लोग अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, जिन्हे सऊदी अरब भेजा जाएगा.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav18 November 2025 - 12:29 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बांग्लादेश में शेख हसीना मामले पर तनाव, पुलिस-प्रदर्शनकारी झड़प में दो की मौत

बांग्लादेश में शेख हसीना मामले पर तनाव, पुलिस-प्रदर्शनकारी झड़प में दो की मौत

18 November 2025 - 11:49 AM
Photo of फांसी की सजा पर शेख हसीना की पहली प्रतिक्रिया, इस फैसले को बताई पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित

फांसी की सजा पर शेख हसीना की पहली प्रतिक्रिया, इस फैसले को बताई पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित

17 November 2025 - 7:44 PM
Photo of शेख हसीना को फासी की सजा, बांग्लादेश ICT ने मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया

शेख हसीना को फासी की सजा, बांग्लादेश ICT ने मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया

17 November 2025 - 2:33 PM
Photo of सऊदी अरब में उमराह यात्रियों की बस हादसे का शिकार, 42 से अधिक भारतीयों की मौत की आशंका

सऊदी अरब में उमराह यात्रियों की बस हादसे का शिकार, 42 से अधिक भारतीयों की मौत की आशंका

17 November 2025 - 11:01 AM
Photo of पाकिस्तान में एक पुलिसकर्मी की हत्या, नमाज पढ़ने के दौरान बनाया गया निशाना

पाकिस्तान में एक पुलिसकर्मी की हत्या, नमाज पढ़ने के दौरान बनाया गया निशाना

10 November 2025 - 3:12 PM
Photo of अफगानिस्तान में फिर हिली धरती, काबुल में महसूस हुए भूकंप के झटके

अफगानिस्तान में फिर हिली धरती, काबुल में महसूस हुए भूकंप के झटके

3 November 2025 - 8:37 AM
Photo of एक बार फिर हिली तुर्की की धरती, कई इमारतें ध्वस्त, 22 लोग घायल

एक बार फिर हिली तुर्की की धरती, कई इमारतें ध्वस्त, 22 लोग घायल

28 October 2025 - 12:32 PM
Photo of बलूचिस्तान पर ‘बयान’ नहीं झेल पाया ‘पाकिस्तान’, सलमान खान को घोषित किया आतंकी

बलूचिस्तान पर ‘बयान’ नहीं झेल पाया ‘पाकिस्तान’, सलमान खान को घोषित किया आतंकी

26 October 2025 - 4:46 PM
Photo of कनाडा में फिर फायरिंग, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी, सिंगर तेजी कहलों पर हमला

कनाडा में फिर फायरिंग, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी, सिंगर तेजी कहलों पर हमला

22 October 2025 - 2:34 PM
Photo of बांग्लादेश के ढाका हजरत शाहजलाल एयरपोर्ट पर भीषण आग, सभी उड़ानें रद्द

बांग्लादेश के ढाका हजरत शाहजलाल एयरपोर्ट पर भीषण आग, सभी उड़ानें रद्द

18 October 2025 - 6:31 PM
Back to top button