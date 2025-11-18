फटाफट पढ़ें

सऊदी में बस हादसे में 45 भारतीय मरे

हादसा मक्का-मदीना हाईवे पर हुआ

एक ही परिवार के 18 लोग मरे

सऊदी कानून के अनुसार शव वहीं दफन होंगे

तेलंगाना ने अंतिम संस्कार में दो लोग भेजे

Saudi Bus Accident : सऊदी अरब में हुए बस हादसे में 45 भारतीयों की मौत हो गई. सभी तीर्थयात्री उमरा (इस्लामी तीर्थयात्रा) के लिए सऊदी गए थे. शवों को भारत ना लेकर आने पर बड़ा अपडेट आया है. बता दें कि यह हादसा सऊदी अरब के मक्का-मदीना हाईवे पर ऑयल टैंकर के बस से टकराने से हुआ है.

दिल दहला देने वाले इस हादसे में भारत के एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिजन को शव भारत वापस लाने या मदीना के जन्नतुल बकी में दफनाने का ऑप्शन दिया जाएगा. हालांकि सऊदी कानून के मुताबिक शवों की वापसी काफी मुश्किल है.

शव नहीं भेजे जाते वापस

सऊदी हज और उमरा मंत्रालय के मुताबिक, तीर्थयात्रियों को एक डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन कराने पड़ते हैं. इसमें साफ लिखा होता है कि अगर सऊदी अरब की जमीन पर (मक्का, मदीना या कहीं भी) तीर्थ यात्री की मौत होती है, तो शव को वहीं दफनाया जाएगा.

तेलंगाना मंत्रिमंडल ने कल फैसला लिया कि मारे गए लोगों को उनके धार्मिक रीति-रिवाजों के आधार पर सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा. हर पीड़ित परिवार से दो लोग अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, जिन्हे सऊदी अरब भेजा जाएगा.

