सैम पित्रोदा का विवादित बयान: कहा-पाकिस्तान में महसूस हुआ ‘घर जैसा’, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

सैम पित्रोदा का विवादित बयान: कहा—पाकिस्तान में महसूस हुआ 'घर जैसा', बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

  • सैम पित्रोदा ने कहा, पाकिस्तान को घर जैसा महसूस किया
  • उनके बयान से कांग्रेस पर फिर राजनीति विवाद हुआ
  • पित्रोदा ने पड़ोसी देशों से मजबूत संबंध की बात कही
  • बीजेपी ने कांग्रेस पर नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया
  • भाजपा नेता ने पित्रोदा के बयान पर तीखा हमला बोला

Sam Pitroda : कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा फिर चर्चा में हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान को घर जैसा बता दिया है. जिससे राजनीतिक विवाद फिर से भड़क गया है. बीजेपी ने इस बयान पर सैम पित्रोदा और कांग्रेस पार्टी दोनों पर हमला बोला है.

राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु और ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है, जो कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है. उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान गए हैं और वहां उन्हें बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस होता है. इससे पहले भी सैम पित्रोदा अपने विवादित बयानों को लेकर कई बार चर्चा में रह चुके हैं.

आतंकवाद और हिंसा जैसी चुनौतियां भी मानी

सैम पित्रोदा ने विदेश नीति पर बात करते हुए भारत से अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ मजबूत संबंधों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है. पित्रोदा ने कहा है कि मैं पाकिस्तान गया हूं और मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ. मैं बांग्लादेश गया हूं, मैं नेपाल गया हूं, और मुझे वहां घर जैसा महसूस होता है. पित्रोदा ने सांस्कृतिक समानताओं को घनिष्ठ संबंधों का आधार बताया है, हालांकि, पित्रोदा ने आतंकवाद और हिंसा जैसी चुनौतियों को भी स्वीकार किया है.

बीजेपी ने कांग्रेस पर नरम रुख का आरोप लगाया

बता दें कि लंबे समय से बीजेपी, कांग्रेस पर पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाती रही है. सैम पित्रोदा के इस नए बयान के बाद बीजेपी ने फिर से कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने पित्रोदा का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, “राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के विदेश प्रमुख सैम पित्रोदा का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान में ‘घर जैसा’ महसूस हुआ. कोई आश्चर्य नहीं कि यूपीए ने 26/11 के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया. पाकिस्तान का पसंदीदी, कांग्रेस का चुना हुआ.

