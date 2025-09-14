Punjabराज्य

‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

Anup Tiwari14 September 2025 - 9:20 PM
1 minute read
War Against Drugs
99 नशा तस्कर गिरफ्तार

War Against Drugs : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा प्रदेश से नशों के खात्मे हेतु छेड़ी गई नशा विरोधी जंग “युद्ध नशों  खिलाफ” को लगातार 196वें दिन भी जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस ने आज 383 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान पूरे प्रदेश में 77 एफ आई आर दर्ज कर 99 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही, 196 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 29,387 हो गई है.

सीएम मान के निर्देशों पर चल रहा अभियान

इस छापेमारी के दौरान पकड़े गए नशा तस्करों के कब्जे से 2.5 किलो हेरोइन, 1.2 किलो अफीम, 5 किलो गांजा, 65 किलो भुंकी, 1108 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 6770 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है.

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने का निर्देश दिया है. पंजाब सरकार ने नशा विरोधी युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमिटी का भी गठन किया है.

EDP प्रणाली से खत्म होगा नशा

इस ऑपरेशन के दौरान 76 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1200 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 150 से ज्यादा पुलिस टीमों ने पूरे प्रदेश में छापेमारी की. दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 418 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की.

प्रदेश सरकार द्वारा नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – एनफोर्समेंट, डी-अडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) – लागू की गई है, और पंजाब पुलिस ने ‘डी-अडिक्शन’ के तहत आज 51 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार के लिए राज़ी किया है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में बाढ़ राहत के लिए शुरू हुई विशेष गिरदावरी, 45 दिन में मिलेगा मुआवजा

