Rashmika Mandanna : क्यूट गर्लफ्रेंड नहीं, अब खूंखार योद्धा बनीं रश्मिका मंदाना, फैंस हुए सरप्राइज

Rashmika Mandanna : रश्मिका मंदाना ने हमेशा अपनी फिल्मों में एक शानदार किरदार निभाया है। ज्यादातर उन्हें फल्मों में क्यूट गर्लफ्रेंड या पत्नी का किरदार निभाते देखा गया है। पुष्पा, एनिमल, छावा, कुबेरा और थामा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद रश्मिका नए अवतार में पर्दे पर दिखाई देंगी। जिसमें वह क्यूट नहीं बल्की खूंखार रोल में नजर आएंगी।

दमदार एक्शन में नजर आई रश्मिका

बता दें कि अब रश्मिका की नई मूवी मैसा (Mysaa) आने वाली है। फिल्म का पहला टीजर रश्मिका ने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। जिसके बाद फिल्म की शुरुआती कहानी का अंदाजा लगाया जा रहा है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना को एक दमदार एक्शन भूमिका में दिखाया गया, जो उनकी पिछली फिल्मों से काफी हटकर है। रश्मिका का खून से लथपथ शरीर और कपड़े, हाथ में बंदूक, आंखों में आग और गुस्से से भरा कमांडिंग लुक इस बार फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज है।

रश्मिका ने निभाया मैसा का किरदार

‘मैसा’ भारत की पहली ऐसी पैन-इंडिया फिल्म है, जिसकी अगुवाई एक महिला कलाकार कर रही हैं। फिल्म की शुरुआत एक मजबूत नैरेशन से होती है, जिसमें रश्मिका मंदाना को मैसा के किरदार में दिखाया गया है। जलते हुए जंगल के दृश्य और जोरदार बैकग्राउंड म्यूजिक मिलकर एक गहरा और गंभीर माहौल बनाते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इस झलक को और भी दमदार बना रहा है।

फिल्म में रश्मिका का गुस्सा, जुनून और मजबूत मौजूदगी साफ नजर आ रही है। रश्मिका मंदाना को इस तरह के दमदार और इंटेंस किरदार में देखना दर्शकों के लिए एक नया और यादगार अनुभव साबित हो रहा है।

