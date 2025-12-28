Other States

प्रेम विवाह कर 24 घंटे में लिया तलाक, मामला जानकर वकील भी हैरान

Karan Panchal28 December 2025 - 12:51 PM
1 minute read
Maharashtra News
Maharashtra News : प्रेम विवाह कर 24 घंटे में लिया तलाक, मामला जानकर वकील भी हैरान

Maharashtra News : महाराष्ट्र के पुणे से एक चौका देने वाली खबर सामने आई है। जहां प्रेम विवाह करने वाले कपल ने शादी के पहले रात अलग होने का फैसला किया, कपल के बीच सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। लेकिन शादी होने के बाद दोनों के बीच गंभीर मतभेद उजागर हो गए, जिसको लेकर शादी के 24 घंटे के अंदर दोनों ने तलाक ले लिया।

लंबे समय से रिलेशनशिप में था कपल

बता दें कि यह शादी प्रेम विवाह थी। जिसमें कपल एक दूसरे को पिछले दो-तीन साल से जानते थे, और लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। जिसके बाद दोनों ने शादी कर एक होने का फैसला किया था। जानकारी के मुताबिक महिला एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, और पुरुष इंजीनियर है।

शादी की पहली रात हुआ विवाद

शादी के बाद दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद पति ने पत्नी को बताया कि वह बहुत ज्यादा ट्रैवल का काम करता है, जिस कारण उसको काफी बार विदेश या दूर-दूर जाना पड़ता है। ऐसे में यह पता नहीं होता की उसकी पोस्टिंग कहां होगी, कितने समय के लिए होगी और वह कितने दिन बाद घर आएगा। यह बात शादी से पहले पत्नी को ठीक से बताया नहीं गया था, जिसको लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। पत्नी को लगा की यह उनकी लाइफस्टाइल को मेल नहीं खाता। इसलिए दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला कर लिया।

कोर्ट ने तेजी से सुनाया फैसला

उनके वकील ने बताया कि भारत में तलाक के मामले लगभग 6 महीने तक चलते हैं, लेकिन यह मामला बेहद तेजी से निपट गया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया। और शादी के अगले दिन ही दोनों अलग हो गए। हालांकि वकील ने इस बात पर हैरानी जताई कि, लंबे समय से साथ रहने के बाद भी दोनों ने इस मामले में कभी गंभीरता से चर्चा में क्यों नहीं आया।

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश हिंसा पर खालिस्तानियों ने लगाए भारत विरोधी नारे, दूतावास के बाहर भारतीय हिंदू जमा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal28 December 2025 - 12:51 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ममता बांग्लादेश जाकर वहीं की PM बन जाएं, सौगत रॉय के बयान पर गिरिराज सिंह का तीखा हमला

ममता बांग्लादेश जाकर वहीं की PM बन जाएं, सौगत रॉय के बयान पर गिरिराज सिंह का तीखा हमला

28 December 2025 - 2:41 PM
Photo of अपनी ही मां ने 6 वर्षीय बेटी का घोंटा गला, वजह जान हो जाएंगे हैरान

अपनी ही मां ने 6 वर्षीय बेटी का घोंटा गला, वजह जान हो जाएंगे हैरान

28 December 2025 - 12:36 PM
Photo of मुंबई डब्बावालों का बड़ा ऐलान : बीएमसी चुनाव में महायुति को समर्थन

मुंबई डब्बावालों का बड़ा ऐलान : बीएमसी चुनाव में महायुति को समर्थन

28 December 2025 - 12:29 PM
Photo of बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला, क्रिसमस डे से जुड़ा है मामला

बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला, क्रिसमस डे से जुड़ा है मामला

26 December 2025 - 6:15 PM
Photo of BMC चुनाव के लिए हुआ सीटों का बटवारा, जानें कौन कितनी सीटों पर अजमाएगा किस्मत?

BMC चुनाव के लिए हुआ सीटों का बटवारा, जानें कौन कितनी सीटों पर अजमाएगा किस्मत?

26 December 2025 - 3:52 PM
Photo of महाराष्ट्र के नांदेड़ में परिवार के सभी सदस्यों की मौत, सुसाइड या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस

महाराष्ट्र के नांदेड़ में परिवार के सभी सदस्यों की मौत, सुसाइड या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस

25 December 2025 - 6:12 PM
Photo of 1.1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओवादी भी ढेर

1.1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओवादी भी ढेर

25 December 2025 - 3:25 PM
Photo of कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बस-ट्रक टक्कर, 12 से अधिक की मौत, पीएमओ ने दुख जताया

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बस-ट्रक टक्कर, 12 से अधिक की मौत, पीएमओ ने दुख जताया

25 December 2025 - 11:29 AM
Photo of तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा, बस का टायर फटने से दो वाहनों में टक्कर, 9 की मौत

तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा, बस का टायर फटने से दो वाहनों में टक्कर, 9 की मौत

25 December 2025 - 8:22 AM
Photo of BMC चुनाव लाया ठाकरे परिवार को साथ, शिवसेना यूबीटी और मनसे के गठबंधन का ऐलान

BMC चुनाव लाया ठाकरे परिवार को साथ, शिवसेना यूबीटी और मनसे के गठबंधन का ऐलान

24 December 2025 - 2:34 PM
Back to top button