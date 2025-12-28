Maharashtra News : प्रेम विवाह कर 24 घंटे में लिया तलाक, मामला जानकर वकील भी हैरान

Maharashtra News : महाराष्ट्र के पुणे से एक चौका देने वाली खबर सामने आई है। जहां प्रेम विवाह करने वाले कपल ने शादी के पहले रात अलग होने का फैसला किया, कपल के बीच सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। लेकिन शादी होने के बाद दोनों के बीच गंभीर मतभेद उजागर हो गए, जिसको लेकर शादी के 24 घंटे के अंदर दोनों ने तलाक ले लिया।

लंबे समय से रिलेशनशिप में था कपल

बता दें कि यह शादी प्रेम विवाह थी। जिसमें कपल एक दूसरे को पिछले दो-तीन साल से जानते थे, और लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। जिसके बाद दोनों ने शादी कर एक होने का फैसला किया था। जानकारी के मुताबिक महिला एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, और पुरुष इंजीनियर है।

शादी की पहली रात हुआ विवाद

शादी के बाद दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद पति ने पत्नी को बताया कि वह बहुत ज्यादा ट्रैवल का काम करता है, जिस कारण उसको काफी बार विदेश या दूर-दूर जाना पड़ता है। ऐसे में यह पता नहीं होता की उसकी पोस्टिंग कहां होगी, कितने समय के लिए होगी और वह कितने दिन बाद घर आएगा। यह बात शादी से पहले पत्नी को ठीक से बताया नहीं गया था, जिसको लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। पत्नी को लगा की यह उनकी लाइफस्टाइल को मेल नहीं खाता। इसलिए दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला कर लिया।

कोर्ट ने तेजी से सुनाया फैसला

उनके वकील ने बताया कि भारत में तलाक के मामले लगभग 6 महीने तक चलते हैं, लेकिन यह मामला बेहद तेजी से निपट गया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया। और शादी के अगले दिन ही दोनों अलग हो गए। हालांकि वकील ने इस बात पर हैरानी जताई कि, लंबे समय से साथ रहने के बाद भी दोनों ने इस मामले में कभी गंभीरता से चर्चा में क्यों नहीं आया।

