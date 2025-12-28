विदेश

बांग्लादेश हिंसा पर खालिस्तानियों ने लगाए भारत विरोधी नारे, दूतावास के बाहर भारतीय हिंदू जमा

Karan Panchal28 December 2025 - 12:16 PM
Bangladesh Violence
बांग्लादेश हिंसा पर खालिस्तानियों ने लगाए भारत विरोधी नारे, दूतावास के बाहर भारतीय हिंदू जमा

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में लगातार बढ़ रही हिंसा को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हिंदूओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 12 दिसंबर को इंकलाब मंच के छात्र नेता उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी। 18 दिसंबर को हादी का सिंगापुर में निधन हो गया और तब से बांग्लादेश जल रहा है।

माहौल काफी तनावपूर्ण है। वहीं एक हिंदू शख्स (दीपु चंद्र दास) की लिंचिंग की घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने हिंदू युवक की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आई है कि लंदन में बांग्लादेश दूतावास के बाहर भारतीय हिंदू जमा हुए थे। इसी दौरान खालिस्तान समर्थक पहुंच गए और बांग्लादेश के समर्थन में नारेबाजी की। समर्थन में नारेबाजी से तनातनी की स्थिति पैदा हो गई। खालिस्तान समर्थक भीड़ का फायदा उठा रहें है।

खालिस्तानियों ने किया समर्थन

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा को लेकर लंदन में रहने वाले हिंदू बांग्लादेश के दूतावास के सामने जमा हुए। ये लोग बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने की मांग कर रहे थे। इसी बीच खालिस्तानियों ने यहां पहुंचकर बांग्लादेश के समर्थन में नारे लगाए। इससे माहौल बिगड़ा और टकराव की स्थिति पैदा हुई।

खालिस्तानी चरमपंथियों ने बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार का समर्थन करते हुए बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर शनिवार को काउंटर-प्रदर्शन करते हुए भारत विरोधी नारे लगाए। यह सब तब हुआ जब हिंदू समुदाय के लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे।

