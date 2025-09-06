फटाफट पढ़ें

ट्रंप ने मोदी को दोस्त और महान नेता कहा

मोदी ने ट्रंप की भावनाओं की सराहना की

अमेरिका ने भारत से भारी टैरिफ लगाए

व्यापार तनाव के बाद भी रिश्ते बने हैं

रक्षा और तकनीक में सहयोग बढ़ रहा है

PM Modi on Trump : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अच्छा दोस्त और महान प्रधानमंत्री बताया. उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध हैं और भले ही कभी-कभी तनाव के पल आएं, दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत बने रहेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति की भावनाओं और रिश्तों के सकारात्मक मूल्यांकन की गहरी सराहना करते हैं और पूरी तरह उसका समर्थन करते हैं.

Deeply appreciate and fully reciprocate President Trump's sentiments and positive assessment of our ties.



India and the US have a very positive and forward-looking Comprehensive and Global Strategic Partnership.@realDonaldTrump @POTUS https://t.co/4hLo9wBpeF — Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2025

ट्रंप प्रशासन ने 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था

हाल ही में अमेरिका ने भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लागू किया है. इससे पहले अगस्त महीने में ट्रंप प्रशासन ने 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था. इसके साथ ही, रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क भी लगाया गया है. इन फैसलों ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है. हालांकि, रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भारत और अमेरिका अब भी सहयोगी हैं.

व्यापार तनाव के बाद भी रिश्ते बने हैं

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक वैश्विक साझेदारी है. रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से दोनों देशों का संबंध लगातार मजबूत हो रहा है. यही कारण है कि व्यापारिक तनाव के बावजूद दोनों नेता व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिकता दे रहे हैं.

बता दें कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कभी बहुत ज्यादा तनावपूर्ण नहीं रहे. भले ही व्यापार या नीति पर मतभेद हो, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से दोनों देश एक-दूसरे के महत्वपूर्ण साझेदार हैं. दोनों देश सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करते हैं. एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों देशों का एक साथ रहना काफी जरूरी है.

