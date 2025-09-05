Sheena Bora Murder Case : शीना बोरा मर्डर केस में एक बार फिर से बड़ा मोड़ आ गया है, जिससे यह हाई-प्रोफाइल मामला और उलझता नजर आ रहा है. मुख्य गवाह विधि मुखर्जी, जो इंद्राणी मुखर्जी की बेटी और शीना बोरा की छोटी बहन हैं, ने अब अदालत में अपना बयान पूरी तरह पलट दिया है. मुंबई की एक अदालत में दाखिल किए गए एक शपथ पत्र में विधि ने यह स्वीकार किया है कि 2015 में सीबीआई ने इंद्राणी की गिरफ्तारी के बाद उनका बयान दर्ज किया था.

दो दिन में बदल दिया बयान

अब से दो दिन पहले कोर्ट में दिए बयान में विधि ने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने जांच एजेंसियों के सामने कोई बयान नहीं दिया और सीबीआई की चार्जशीट में जो भी उनके बयान के तौर पर दर्ज है, वह सब फर्जी और मनगढ़ंत हैं. लेकिन अब एफिडेविट के जरिए उन्होंने खुद इस बात को मान लिया है कि उनका बयान लिया गया था. इस विरोधाभासी स्थिति ने केस को और भी जटिल बना दिया है.

शीना बोरा के बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी पर बड़ा खुलासा

इससे पहले विधि ने अदालत में यह भी दावा किया था कि शीना बोरा के बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी ने उनसे कहा था कि शीना, जिसकी कथित तौर पर अप्रैल 2012 में हत्या हुई थी, उस दिन भी उसके साथ थी. राहुल ने विधि को बताया था कि उसने शीना को उसी दिन एक जगह छोड़ा और फिर कुछ समय बाद वहीं से उसे वापस भी ले आया.

2015 की पूरी कहानी को विस्तार से बताया

गुरुवार को जब पीटर मुखर्जी के वकील ने विधि से जिरह की, तो उन्होंने 2015 की घटनाओं को विस्तार से बताया. उन्होंने बताया कि इंद्राणी की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद वे लंदन चली गई थीं. हालांकि अक्टूबर में तीन दिन के लिए वे भारत लौटी थीं और उसी दौरान सीबीआई कार्यालय में उनसे पूछताछ हुई थी. इसके बाद वे फिर दिसंबर में क्रिसमस की छुट्टियों में वापस आई थीं.

अब जब विधि का बयान दर्ज हो चुका है, तो यह साफ है कि उनके पुराने और नए बयानों के बीच भारी अंतर है, जिसने केस में एक नया मोड़ ला दिया है. अदालत और जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन बयानों में से सच कौन सा है.

