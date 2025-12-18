फटाफट पढ़ें:

PM Modi Oman visit : 18 दिसंबर 2025 को ओमान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, “समंदर की लहरें और मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन भारत और ओमान की दोस्ती हमेशा मजबूत रहती है और हर चुनौती के साथ नई ऊँचाइयाँ छूती है.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “आज हम ऐतिहासिक फैसले लेने जा रहे हैं, जिनकी गूंज हमें सालों तक सुनाई देगी. हमारा रिश्ता भरोसे की नींव पर टिका है. आज हमारे कूटनीतिक संबंधों को 70 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए हैं. भारत और ओमान की दोस्ती हर मौसम में मजबूत रहती है.

मुझे सात साल बाद ओमान आने का अवसर मिला है और आज मैं आप सभी से सीधे संवाद कर पा रहा हूं. यह समिट भारत-ओमान साझेदारी को नई दिशा और गति देगी.”

पीएम मोदी ने कहा, हमें हर क्षेत्र में नवाचार ( इनोवेशन) को आगे बढाना है और भारत और ओमान साझेदारी को नई ऊँचाइयों पर ले जाना है. हमने कई पुराने श्रम कानूनों को सिर्फ 4 कोड में समाहित कर दिया है. दुनिया में अस्थिरता है. लेकिन पिछले 11 सालों में भारत ने अपनी आर्थिक दिशा और पहचान बदल ली है.

