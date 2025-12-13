Jharkhandराष्ट्रीय

रांची एयरपोर्ट पर 56 यात्री बाल-बाल बचे, हार्ड लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

Karan Panchal13 December 2025 - 11:42 AM
1 minute read
Ranchi Airport
रांची एयरपोर्ट पर 56 यात्री बाल-बाल बचे, हार्ड लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

Ranchi Airport : रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस का विमान हार्ड लैंडिंग के दौरान बाल-बाल बच गया। भुवनेश्वर से रांची आ रहे इंडिगो विमान संख्या 6E-7361 का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात यह हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ, जो टल गया। हादसे में केवल विमान को नुकसान पहुंचा,
विमान में कुल 56 यात्री सवार थे। जो सुरक्षित हैं। हादसे के बाद एयरपोर्ट परिसर में कुछ देर तक अफरा-तफरी देखने को मिली।

विमान की तकनीकी जांच जारी

विमान के ठहरते ही सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यात्रियों ने बताया कि लैंडिंग के दौरान जोरदार झटका लगा, जिससे बाद डर का माहौल था। कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। विमान की तकनीकी जांच जारी है। इंजीनियरों ने शुरुआती जांच में विमान को उड़ान के लिए अयोग्य बताया। रांची एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को ग्राउंडेड घोषित कर दिया।

अगली उड़ान पर भी पड़ा असर

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का असर इंडिगो की अगली उड़ान पर भी पड़ा। रांची से भुवनेश्वर जाने वाले यात्रियों ने बताया कि उन्हें देर रात तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा और स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। विमान को पहले रात 9:40 बजे ग्राउंडेड घोषित किया गया था। बाद में एयरलाइंस ने छह से सात घंटे के भीतर वैकल्पिक विमान से यात्रा कराने की बात कही, लेकिन दूसरे विमान की व्यवस्था नहीं हो सकी।

ये भी पढ़ें- अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी, रूस-यूक्रेन युद्ध बनेगा वर्ल्ड वॉर-3 की वजह

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal13 December 2025 - 11:42 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of ISI के निशाने पर शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए बढ़ाई Z+ सिक्योरिटी

ISI के निशाने पर शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए बढ़ाई Z+ सिक्योरिटी

13 December 2025 - 4:11 PM
Photo of राकेश टिकैत ने बढ़ती आबादी को बताया चुनौती, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की सरकार से अपील

राकेश टिकैत ने बढ़ती आबादी को बताया चुनौती, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की सरकार से अपील

12 December 2025 - 3:36 PM
Photo of राहुल गांधी की बैठक में फिर अनुपस्थित रहे शशि थरूर, तीसरी बार गैरमौजूदगी से बढ़ी चर्चा

राहुल गांधी की बैठक में फिर अनुपस्थित रहे शशि थरूर, तीसरी बार गैरमौजूदगी से बढ़ी चर्चा

12 December 2025 - 2:18 PM
Photo of गोवा अग्निकांड मामले में सौरभ, गौरव लूथरा को भारत लाने की तैयारी, CBI करेगी पूछताछ

गोवा अग्निकांड मामले में सौरभ, गौरव लूथरा को भारत लाने की तैयारी, CBI करेगी पूछताछ

12 December 2025 - 2:10 PM
Photo of Shivraj Patil Passes Away : पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 91 की उम्र में ली आखिरी सांस

Shivraj Patil Passes Away : पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 91 की उम्र में ली आखिरी सांस

12 December 2025 - 1:27 PM
Photo of इंडिगो संकट में DGCA की बड़ी कार्रवाई, 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर निलंबित

इंडिगो संकट में DGCA की बड़ी कार्रवाई, 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर निलंबित

12 December 2025 - 1:06 PM
Photo of ED ने 1,000 करोड़ के कफ सिरप रैकेट में शुभम जायसवाल और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की

ED ने 1,000 करोड़ के कफ सिरप रैकेट में शुभम जायसवाल और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की

12 December 2025 - 12:29 PM
Photo of Arunachal Pradesh Accident : भारत-चीन बॉर्डर के पास दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरा ट्रक, 17 की मौत

Arunachal Pradesh Accident : भारत-चीन बॉर्डर के पास दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरा ट्रक, 17 की मौत

11 December 2025 - 6:59 PM
Photo of IndiGo Update : इंडिगो यात्रियों के लिए राहत की खबर, 10 हजार रुपए मुआवजा समेत मिलेगा एक्स्ट्रा वाउचर

IndiGo Update : इंडिगो यात्रियों के लिए राहत की खबर, 10 हजार रुपए मुआवजा समेत मिलेगा एक्स्ट्रा वाउचर

11 December 2025 - 5:27 PM
Photo of तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम विवाद, RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा संकेत

तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम विवाद, RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा संकेत

11 December 2025 - 3:42 PM
Back to top button