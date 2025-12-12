विदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी, रूस-यूक्रेन युद्ध बनेगा वर्ल्ड वॉर-3 की वजह

Karan Panchal12 December 2025 - 5:07 PM
Russia-Ukraine War
Russia-Ukraine War : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि रूस-यूक्रेन युद्ध ‘थर्ड वर्ल्ड वॉर’ में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने युद्ध में 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर सैनिक हैं। ट्रंप ने कहा कि वह युद्ध को तुरंत खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के पीछे ना हटने से वे निराश हैं।

युद्धविराम की धीमी प्रगति से निराश ट्रंप

ट्रंप ने कहा, मैं चाहता हूं कि हत्याएं रुकें। हम इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नतीजे नहीं मिल रहे। अगर ऐसा चलता रहा तो यह थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप मॉस्को और कीव दोनों से युद्धविराम की धीमी प्रगति से बहुत निराश हैं। वे सिर्फ मीटिंग के लिए मीटिंग से तंग आ चुके हैं और अब नतीजे चाहते हैं।

जेलेंस्की ने आसानी से नहीं किया साइन

इसके अलावा, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा एग्रीमेंट के तहत मदद देने को तैयार है ताकि रूस के साथ युद्ध खत्म किया जा सके। हालांकि, उन्हें यह देखकर निराशा हुई कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी शांति प्रस्ताव पर आसानी से साइन नहीं किया।

रूस पूर्वी क्षेत्रों पर चाहता है कब्जा

ट्रंप ने बताया कि इससे कीव में अधिकारियों पर दबाव बढ़ गया, क्योंकि पहले का प्रस्ताव मॉस्को के लिए बहुत Accommodating (मिलनसार) माना गया था। यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के बारे में ट्रंप ने कहा कि रूस पूर्वी क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन यूक्रेनी सेना ने उन्हें रोक रखा है।

