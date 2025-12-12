Uttarakhand News : उत्तराखंड के एक प्राइवेट स्कूल में कलमा पढ़ाए जाने का मामला सामने आया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्र अरबी भाषा के शब्दों का उच्चारण करते दिख रहे थे। जिसके बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है।

शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग

उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर पट्टी के प्राइवेट स्कूल में प्रार्थना के दौरान कुछ छात्रों को कलमा पढ़ाया गया। जिसके बाद हिंदू समाज के लोगों ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ एसडीएम के समक्ष शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। स्कूल के प्रधानाचार्य गिरीश चंद्र सैनी ने बताया कि स्कूल में 110 हिंदू बच्चे और 80 मुस्लिम बच्चे हैं। स्कूल में कलमा पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद से ये बंद कर दिया है। कलमा पढ़ना गलत था।

शिक्षाधिकारी ने कि मामले की जांच

जिला शिक्षाधिकारी प्रारंभिक हरेंद्र मिश्रा ने स्कूल पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। उन्होंने बताया कि स्कूल में शिक्षकों का शिक्षण अनुभव, सफाई व्यवस्था के साथ कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं। जांच के लिए स्कूल के दस्तावेज जब्त किए। हरेंद्र मिश्रा ने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षक की मर्यादा का उल्लंघन

वरिष्ठ भाजपा नेता शिवकुमार गुप्ता और व्यापार मंडल अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में लोगों ने चौकी प्रभारी दीपक कौशिक को ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता शिवकुमार गुप्ता ने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में एक धर्म का कलमा या धार्मिक वचन पढ़ाना शिक्षक की मर्यादा और शिक्षा व्यवस्था के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने ज्ञापन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में नारजगी बनी हुई है।

