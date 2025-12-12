Punjab

अमृतसर में 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सभी स्कूल बंद, सर्च ऑपरेशन जारी

अमृतसर में 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सभी स्कूल बंद, सर्च ऑपरेशन जारी

Amritsar Schools Closed : पंजाब के अमृतसर में 15 प्रमुख प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। डिप्टी कमिश्नर (डीसी) के आदेश पर सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। धमकी ई-मेल के जरिए स्कूल मैनेजमेंट को भेजी गई थी, जिसके बाद मैनेजमेंट ने तुरंत अमृतसर पुलिस को सूचित किया।

बम स्क्वायड और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची

इसके बाद बच्चों के माता-पिता को संदेश भेजकर कहा गया कि वे तुरंत अपने बच्चों को स्कूल से घर ले जाएं। सभी स्कूलों ने अपने वैन बुलाकर बच्चों की छुट्टी कर दी। मौके पर पुलिस पहुंच गई और इलाके को सील कर दिया गया। बम स्क्वायड और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया।

स्कूल के अंदर जाने की अनुमति नहीं

अचानक छुट्टी के कारण बच्चों और पेरेंट्स में हड़कंप मच गया। माता-पिता जल्दी-जल्दी स्कूल पहुंचे और बच्चों को घर ले गए, जबकि स्कूल के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी।

