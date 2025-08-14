विदेश

ऑपरेशन सिंदूर पर ऑस्ट्रियाई रक्षा विशेषज्ञ की मुहर, IAF की कार्रवाई से पाकिस्तान को हुआ बड़ा नुकसान

Anup Tiwari14 August 2025 - 8:39 PM
2 minutes read
Austrian Analyst On IAF
रक्षा विशेषज्ञ टॉम कूपर

Austrian Analyst On IAF : ऑस्ट्रिया के रक्षा विशेषज्ञ टॉम कूपर ने भारतीय वायु सेना IAF द्वारा पाकिस्तानी वायुसेना को पहुंचाए गए नुकसान की पुष्टी करते हुए एक बड़ी सैन्य उपलब्धि बताया है. उन्होंने कहा कि मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा, वह पहले से ही सैन्य विश्लेषकों के अनुमान में था, लेकिन अब IAF की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी आने से यह पूरी तरह साबित हो गया है. कूपर ने साफ कहा कि यह हमला सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी और योजनाबद्ध ऑपरेशन था, जिसने पाकिस्तान की हवाई ताकत को गहरी चोट दी.

S-400 से हुआ सबसे लंबी दूरी का हमला

इस ऑपरेशन में भारत ने अपने अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों और एक AEW&C विमान को मार गिराया. यह हमला 7 से 10 मई के बीच हुआ और इसकी पुष्टि खुद एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने की. उन्होंने बताया कि यह अब तक का सबसे लंबी दूरी से किया गया सतह से हवा में हमला था. पाकिस्तान का AEW&C विमान, जिसे माना जा रहा है कि वह साब 2000  था, उसे पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस के अंदर निशाना बनाकर नष्ट किया गया. इसके अलावा जैकबाबाद के शाहबाज एयरबेस पर खड़े एफ-16 विमान भी इस हमले में क्षतिग्रस्त हुए. एयर चीफ मार्शल ने यह भी कहा कि इन हमलों के कारण पाकिस्तान की हवाई कार्रवाई कमजोर हो गई और उनके लड़ाकू विमान आसमान में कम दिखाई देने लगे.

पाकिस्तान के कई अहम ठिकानों पर पड़ा असर

ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से केवल हवाई लक्ष्य ही नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद जरूरी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया. इस दौरान पाकिस्तान के रडार सिस्टम, कमांड और कंट्रोल केंद्र, और कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया. भारत के S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान के विमानों को इतना पीछे धकेल दिया कि वे अपने हथियार भी नहीं छोड़ पाए. इससे साफ होता है कि भारत की हवाई सुरक्षा प्रणाली अब बहुत आगे बढ़ चुकी है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के अंदर तक जाकर उसे कमजोर कर सकती है. इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की वायुसेना की गतिविधियों में भारी कमी आई और उनकी हवाई सुरक्षा लगभग अंधी हो गई.

अमेरिका की नीति पर भी प्रतिक्रिया

टॉम कूपर ने इस पूरे ऑपरेशन को एक रणनीतिक सफलता बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले आज के समय में बहुत कम होते हैं, खासकर तब जब दुश्मन का ठिकाना इतनी दूरी पर हो. कूपर ने यह भी कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों और मिसाइल तकनीक के प्रसार को नजरअंदाज करता रहा है. उन्होंने अमेरिका की नीति की आलोचना करते हुए कहा कि वह पाकिस्तान के असली इरादों को समझने में नाकाम रहा है. कूपर ने इस ऑपरेशन को न सिर्फ सैन्य रूप से बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत की एक बड़ी जीत बताया.

यह ऑपरेशन भारत की सैन्य तैयारियों, उसके सही समय पर लिए गए फैसलों और सटीक निशानेबाजी का उदाहरण है. ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारतीय वायुसेना अब सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करती, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के गढ़ में घुसकर उसे कमजोर करने की भी क्षमता रखती है.

यह भी पढ़ें : AAP का BJP पर वार, भाजपा सरकार की नाकामी ले रही दिल्लीवालों की जान, PWD मंत्री का मांगा इस्तीफा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari14 August 2025 - 8:39 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अमेरिका में जन्माष्टमी से पहले हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, भारत विरोधी नारे लिखे गए

अमेरिका में जन्माष्टमी से पहले हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, भारत विरोधी नारे लिखे गए

13 August 2025 - 9:53 PM
Photo of बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर रेडियोएक्टिव सामग्री की घुसपैठ, ब्राजील से आए कंटेनरों में मिला थोरियम, रेडियम और इरिडियम

बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर रेडियोएक्टिव सामग्री की घुसपैठ, ब्राजील से आए कंटेनरों में मिला थोरियम, रेडियम और इरिडियम

12 August 2025 - 4:42 PM
Photo of अमेरिका में एक हफ्ते में दूसरा विमान हादसा, मोंटाना एयरपोर्ट पर टक्कर के बाद लगी आग

अमेरिका में एक हफ्ते में दूसरा विमान हादसा, मोंटाना एयरपोर्ट पर टक्कर के बाद लगी आग

12 August 2025 - 11:10 AM
Photo of अलास्का मीटिंग से पहले ट्रंप का पुतिन पर वार, ‘भारत के टैरिफ से रूस को करारा झटका’

अलास्का मीटिंग से पहले ट्रंप का पुतिन पर वार, ‘भारत के टैरिफ से रूस को करारा झटका’

12 August 2025 - 10:08 AM
Photo of हिंसा मामले में इमरान खान की बढ़ीं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट में फिर शुरू हुई सुनवाई

हिंसा मामले में इमरान खान की बढ़ीं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट में फिर शुरू हुई सुनवाई

10 August 2025 - 10:49 PM
Photo of कपिल शर्मा के कैफे पर फिर हमला, गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

कपिल शर्मा के कैफे पर फिर हमला, गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

8 August 2025 - 12:59 PM
Photo of घाना में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, रक्षा और पर्यावरण मंत्री समेत 8 की मौत

घाना में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, रक्षा और पर्यावरण मंत्री समेत 8 की मौत

7 August 2025 - 9:07 AM
Photo of भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने “सेकेंडरी सैंक्शन” लगाने के दिए संकेत

भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने “सेकेंडरी सैंक्शन” लगाने के दिए संकेत

7 August 2025 - 8:13 AM
Photo of फिर मुश्किल में पूर्व बांग्लादेशी PM शेख हसीना, हिंसा के मामलों में शुरू हुआ ट्रायल

फिर मुश्किल में पूर्व बांग्लादेशी PM शेख हसीना, हिंसा के मामलों में शुरू हुआ ट्रायल

3 August 2025 - 8:24 PM
Photo of रूस में फिर भूकंप के तेज झटके, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी की चेतावनी जारी

रूस में फिर भूकंप के तेज झटके, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी की चेतावनी जारी

3 August 2025 - 1:46 PM
Back to top button