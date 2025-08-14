Austrian Analyst On IAF : ऑस्ट्रिया के रक्षा विशेषज्ञ टॉम कूपर ने भारतीय वायु सेना IAF द्वारा पाकिस्तानी वायुसेना को पहुंचाए गए नुकसान की पुष्टी करते हुए एक बड़ी सैन्य उपलब्धि बताया है. उन्होंने कहा कि मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा, वह पहले से ही सैन्य विश्लेषकों के अनुमान में था, लेकिन अब IAF की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी आने से यह पूरी तरह साबित हो गया है. कूपर ने साफ कहा कि यह हमला सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी और योजनाबद्ध ऑपरेशन था, जिसने पाकिस्तान की हवाई ताकत को गहरी चोट दी.

S-400 से हुआ सबसे लंबी दूरी का हमला

इस ऑपरेशन में भारत ने अपने अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों और एक AEW&C विमान को मार गिराया. यह हमला 7 से 10 मई के बीच हुआ और इसकी पुष्टि खुद एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने की. उन्होंने बताया कि यह अब तक का सबसे लंबी दूरी से किया गया सतह से हवा में हमला था. पाकिस्तान का AEW&C विमान, जिसे माना जा रहा है कि वह साब 2000 था, उसे पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस के अंदर निशाना बनाकर नष्ट किया गया. इसके अलावा जैकबाबाद के शाहबाज एयरबेस पर खड़े एफ-16 विमान भी इस हमले में क्षतिग्रस्त हुए. एयर चीफ मार्शल ने यह भी कहा कि इन हमलों के कारण पाकिस्तान की हवाई कार्रवाई कमजोर हो गई और उनके लड़ाकू विमान आसमान में कम दिखाई देने लगे.

पाकिस्तान के कई अहम ठिकानों पर पड़ा असर

ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से केवल हवाई लक्ष्य ही नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद जरूरी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया. इस दौरान पाकिस्तान के रडार सिस्टम, कमांड और कंट्रोल केंद्र, और कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया. भारत के S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान के विमानों को इतना पीछे धकेल दिया कि वे अपने हथियार भी नहीं छोड़ पाए. इससे साफ होता है कि भारत की हवाई सुरक्षा प्रणाली अब बहुत आगे बढ़ चुकी है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के अंदर तक जाकर उसे कमजोर कर सकती है. इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की वायुसेना की गतिविधियों में भारी कमी आई और उनकी हवाई सुरक्षा लगभग अंधी हो गई.

अमेरिका की नीति पर भी प्रतिक्रिया

टॉम कूपर ने इस पूरे ऑपरेशन को एक रणनीतिक सफलता बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले आज के समय में बहुत कम होते हैं, खासकर तब जब दुश्मन का ठिकाना इतनी दूरी पर हो. कूपर ने यह भी कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों और मिसाइल तकनीक के प्रसार को नजरअंदाज करता रहा है. उन्होंने अमेरिका की नीति की आलोचना करते हुए कहा कि वह पाकिस्तान के असली इरादों को समझने में नाकाम रहा है. कूपर ने इस ऑपरेशन को न सिर्फ सैन्य रूप से बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत की एक बड़ी जीत बताया.

यह ऑपरेशन भारत की सैन्य तैयारियों, उसके सही समय पर लिए गए फैसलों और सटीक निशानेबाजी का उदाहरण है. ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारतीय वायुसेना अब सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करती, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के गढ़ में घुसकर उसे कमजोर करने की भी क्षमता रखती है.

