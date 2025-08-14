AAP On Delhi Rain : दिल्ली में गुरुवार को हुई बारिश ने एक बार फिर शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी. राजधानी के दरियागंज, छतरपुर, ग्रेटर कैलाश, धौलाकुआं, आउटर रिंग रोड समेत तमाम इलाकों में जलभराव हो गया. आम आदमी पार्टी ने इस स्थिति के लिए भाजपा की ‘चार इंजन वाली’ सरकार को जिम्मेदार ठहराया और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा से इस्तीफे की मांग की. पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने हादसों, जलभराव और प्रशासनिक विफलताओं को लेकर भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए.

केजरीवाल ने हादसे की वीडियो शेयर कर पूछा सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दक्षिणी दिल्ली के हंसराज सेठी मार्ग पर पेड़ गिरने से एक बाइक सवार की मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और दुख जताते हुए पूछा, “मात्र चंद महीनों में भाजपा वालों ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया?” उन्होंने कहा कि यह सरकार नालों की सफाई, जलभराव रोकने और बुनियादी सुविधाएं देने में पूरी तरह नाकाम रही है. बारिश के साथ हर बार लोग जान गंवा रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है.

सौरभ भारद्वाज ने गिनाए हादसे

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि अब तक भारी वर्षा और प्रशासनिक लापरवाही के कारण दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. उन्होंने रक्षाबंधन पर खुले सीवर में ढाई साल के मासूम की मौत, ग्रेटर कैलाश में नाव चलने जैसी घटनाओं को दिल्ली सरकार की विफलता करार दिया. उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने नालों की सफाई के थर्ड पार्टी ऑडिट का आदेश दिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे भी लागू नहीं किया. क्या सरकार इन मौतों की जिम्मेदारी लेगी?

चार इंजन की सरकार पूरी दिल्ली को डुबो चुकी है

एमसीडी में आप के नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा की चार इंजन सरकार का ‘मैनेजमेंट’ पूरी तरह फेल हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मेयर राजा इकबाल सिंह की तमाम योजनाओं के बावजूद दिल्ली के लगभग हर इलाके में जलभराव है. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि “भारी प्लानिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट” के दावे करने वाली भाजपा की असलियत बारिश ने उजागर कर दी है. जनता आज जान जोखिम में डालकर सड़कों पर चल रही है.

हर मौत की जिम्मेदारी मंत्री की बनती है

विधायक संजीव झा ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने जब से दिल्ली में सरकार बनाई है, हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में कालकाजी, जैतपुर और बुराड़ी समेत कई इलाकों में पेड़ गिरने, दीवार ढहने और खुले मैनहोल की वजह से लोगों की जान जा चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि नालों की सफाई सिर्फ कागजों पर हुई, ज़मीनी हकीकत कुछ और है. उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में सुपर सकर मशीन तक इस्तेमाल नहीं हुई. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मांग की कि पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा, जिनके पास बाढ़ नियंत्रण विभाग भी है, से तत्काल इस्तीफा लिया जाए क्योंकि इन मौतों की सीधी जिम्मेदारी उन्हीं पर है.

