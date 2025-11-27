विदेश

हांगकांग के वांग फुक कोर्ट में भीषण आग : 44 की मौत, सैकड़ों लापता-सात इमारतें जलकर खाक

Hong Kong Fire :
हांगकांग के वांग फुक कोर्ट में भीषण आग : 44 की मौत, सैकड़ों लापता-सात इमारतें जलकर खाक

Hong Kong Fire : हांगकांग के ताई पो जिले स्थित वांग फुक कोर्ट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग में 44 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे है. घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

हांगकांग के ताई पो जिले स्थित वांग फुक कोर्ट की कई इमारतों में बुधवार (26 नवंबर 2025) को अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि देखते ही देखते सात इमारतें इसकी चपेट में आ गई. कई घंटे की मशक्कत के बावजूद आग पर काबू में नहीं पाया जा सका. फायर डिपार्टमेंट के अनुसार अब तक 44 लोगों की मौत की पुष्टि हई है. जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं अस्पतालों में कई घायलों का इलाज जारी है और करीब 900 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बनाए गए अस्थायी राहत केंद्रों में रखा गया है ताकि उन्हें सुरक्षित जगह मिल सके.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें आग की लपटें खतरनाक रूप से फैलती हुई दिखाई दे रही हैं. एक वीडियो में दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार मशक्कत कर आग पर काबू पाने की कोशिश करती नजर आ रही हैं. जबकि दूसरे वीडियो में आग एक इमारत से दूसरी इमारत तक तेजी से फैलती हुई दिखाई दे रही है.

आग सात इमारतों तक तेजी से फैली

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वांग फुक कोर्ट में कुल आठ टावर ब्लॉक हैं, जिनमें से हर एक 31 मंजिल ऊंचा है, इसमें 1,984 अपार्टमेंट हैं. हाल ही में इन टावरों की मरम्मत का काम चल रहा था और पूरी बाहरी संरचना पर बांस के मचान लगाए गए थे. शुरुआती जांच में सामने आया कि आग एक इमारत से दूसरी इमारत तक तेजी से फैल गई. जिसके कारण आठ में से सात इमारतें आग की चपेट में आ गईं. बांस सूखा हुआ था और इसी वजह से आग बेहद तेजी से फैलती चली गई. दमकलकर्मियों के मुताबकि तापमान इतना अधिक था कि जली हुई सामग्री ऊपर उड़कर दूर-दूर तक जाकर गिर रही थी और इससे आग और फैलती चली गई.

हांगकांग की इस इमारत में लगी आग को लेवल-5 कैटेगरी में रखा गया है, जो गंभीरता के पैमाने पर (ग्रेड 1 से 5) दूसरा सबसे उच्च स्तर माना जाता है. इससे पहले 2008 में हांगकांग में ग्रेड-5 श्रेणी की भीषण आग लगी थी, जिसमें केवल 4 लोगों की मौत हुई थी. वहीं 1962 में लगी आग में 44 लोगों की जान गई थी.

