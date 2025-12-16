विदेश

मेक्सिको में बड़ा विमान हादसा : आपात लैंडिंग के दौरान निजी विमान क्रैश, 7 की मौत

Ajay Yadav16 December 2025 - 8:11 AM
Mexico Plane Crash :
मेक्सिको में बड़ा विमान हादसा: आपात लैंडिंग के दौरान निजी विमान क्रैश, 7 की मौत

Mexico Plane Crash : मेक्सिको के मध्य क्षेत्र में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है. आपातकालीन लैंडिंग के दौरान एक छोटा निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जिसके चलते प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया.

मेक्सिको स्टेट सिविल प्रोटेक्शन के समन्वयक एड्रिन हर्नांडेज ने बताया कि यह हादसा सैन मातेओ अतेन्को में हुआ. यह इलाका टोलुका एयरपोर्ट से लगभग पांच किलोमीटर दूर और मेक्सिको सिटी से करीब 50 किलोमीटर पश्चिम में स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र है, उन्होंने बताया कि विमान अकापुल्को से उड़ान भरकर आ रहा था.

भीषण आग से आसपास का इलाका प्रभावित

मिली जानकारी के मुताबिक, विमान पास के एक फुटबॉल मैदान पर आपात लैंडिंग करने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान वह पास में स्थित एक व्यावसायिक इमारत की लोहे की छत से टकरा गया. टक्कर के बाद विमान में भीषण आग लग गई, जिसकी लपटों ने आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया.

हर्नांडेज के अनुसार, विमान में आठ यात्री और दो क्रू मेंबर सवार थे. हालांकि हादसे के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक केवल सात शव ही बरामद किए जा सके थे. बाकी लोगों की तलाश और उनकी पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है.

आग के चलते 130 लोग सुरक्षित निकाले गए

दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर दमकल और बचाव दल पहुंचे और आग पर किसी तरह काबू पाया. सैन मातेओ अतेन्को की मेयर आना मुनिज ने मिलेनियो टेलीविजन से बातचीत में बताया कि आग की गंभीरता को देखते हुए आसपास के करीब 130 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

विमान हादसे के कारणों की जांच शुरू

एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है. स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है और घटनास्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. अधिकारियों के अनुसार हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. विमान तकनीकी खराबी से गिरा या किसी अन्य वजह से, इसका सही कारण जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

