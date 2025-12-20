फटाफट पढ़ें:

मयमनसिंह में हिंदू युवक की हत्या

हत्या में सात संदिग्ध गिरफ्तार

आरोपियों में लिमोन, तारेक और अन्य

घटना हादी की मौत के बाद हुई

सरकार ने इस हत्या की निंदा की

Bangladesh News : बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को बीच चौराहे पर लटकाकर मार दिया गया था. इस हत्या के मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को यह जानकारी दी.

यूनुस प्रशासन ने पीड़ित की पहचान 27 वर्षीय सनातन हिंदू दीपू चंद्र दास के रूप में की. यूनुस ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया, “रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) ने मयमनसिंह के बलुका में सनातन हिंदू युवक दीपू चंद्र दास (27) की पीट-पीटकर हत्या के मामले में सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया है.”

आरएबी ने सात संदिग्धों को किया गिरफ्तार

बयान के मुताबकि, गिरफ्तार किए गए लोगों में मोहम्मद लिमोन सरकार, मोहम्मद तारेक हुसैन, मोहम्मद मानिक मिया, इरशाद अली, निजुम उद्दीन, आलमगीर हुसैन और मोहम्मद मिराज हुसैन अकॉन शामिल हैं. यूनुस ने बताया कि ये गिरफ्तारियां क्षेत्र में आरएबी इकाइयों की समन्वित कार्रवाई के बाद हुईं, उन्होंने कहा, “आरएबी-14 ने विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर उपरोक्त संदिग्धों को गिरफ्तार किया.”

शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद फैली अशांति

यह घटना पिछले साल छात्र नेतृत्व वाले जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद फैले व्यापक अशांति के बीच हुई. हादी का गुरुवार को सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया, जहां उनका इलाज चल रहा था, क्योंकि 12 दिसंबर को ढाका में नकाबपोश बंदूकधारियों उनके सिर में गोली मारी थी.

सरकार ने मयमनसिंह हत्या की निंदा की

बीते शुक्रवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मयमनसिंह में एक हिंदू व्यक्ति की कथित पीट-पीटकर हत्या की कड़ी निंदा की और संयम बरतने की अपील की. यूनुस प्रशासन द्वारा जारी एक बयान में सरकार ने कहा, ‘मयमनसिंह में हुई उस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं जिसमें एक हिंदू व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डाला गया. नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. इस क्रूर अपराध में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.’

बता दें कि हादी को शहीद बताते हुए सरकार ने लोगों से हिंसा, उकसावे और नफरत को त्यागने का आग्रह किया. सरकार ने प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों- द डेली स्टार और प्रोथोम आलो- के पत्रकारों के प्रति भी एकजुटता व्यक्त की, जिनके कार्यालयों में एक आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ की और आग लगा दी, हालांकि कर्मचारी बाल-बाल बच गए।

ये भी पढ़ें- School Timing Changed : कड़ाके की सर्दी के बीच स्कूलों का टाइम बदला, पूरी ख़बर पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप