School Timing Changed : देश में दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ रही है। घने कोहरे के कारण विजिबिलीटि जिस कारण से स्कूलों बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहूलियत और सेहत का ध्यान रखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। यूपी में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा है, जिसके चलते शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों मे स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है।

तीन दिन घने कोहरे का अलर्ट

यूपी के मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड को देखते हुए समय में बदलाव किया गया है। अब नर्सरी से कक्षा आठ तक के सभी परिषदीय, सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और सभी बोर्ड के स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। साथ ही रामपुर जिले में भी कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों में 20 दिसंबर तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने तीन दिन के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब स्कूल 22 दिसंबर को खुलेंगे।

