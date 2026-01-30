Mahatma Gandhi Death Anniversary 2026 : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज (30 जनवरी) पुण्यतिथि है, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है. 1948 में उनकी हत्या कर दी गई थी. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य नेताओं ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन, उन्होंने कहा कि पूज्य बापू हमेशा स्वदेशी पर बल देते रहे, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का आधार स्तंभ है. उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा.
पीएम मोदी ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि पूज्य बापू ने मानवता की रक्षा के लिए हमेशा अहिंसा को महत्व दिया. यही वह शक्ति है, जो बिना हथियारों के दुनिया को बदल सकती है.
अमित शाह ने गांधी जी को पुण्यतिथि पर नमन
वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटिश नमन, उन्होंने कहा कि पूज्य बापू ने भाषा, क्षेत्र और जाति में बंटे देश को एकजुट कर आजादी के आंदोलन को व्यापकता दी. स्वदेशी, स्वाधीनता और स्वच्छता को एक सूत्र में बांधकर गौरवशाली भारत की कल्पना करने वाले महात्मा गांधी जी के विचार हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे.
बापू के आदर्शों को बताया प्रेरणास्रोत
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन. श्रद्धेय ‘बापू’ का सत्यनिष्ठ आचरण, अहिंसा की उनकी अडिग साधना और मानवता के प्रति अनन्य करुणा संपूर्ण विश्व को सदैव आलोकित करती रहेगी. आइए बापू के आदर्शों को आत्मसात कर समृद्ध, न्यायपूर्ण और विकसित भारत के निर्माण में अपना श्रेष्ठ योगदान दें.
ये भी पढ़ें- Ajit Pawar की पत्नी सुनेत्रा पवार बन सकती हैं डिप्टी CM, बारामती सीट से लड़ सकती हैं चुनाव
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप