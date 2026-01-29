Sunetra Pawar Deputy CM : महाराष्ट्र में अजित पवार (Ajit Pawar) की पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) को डिप्टी सीएम (Deputy CM) बनाने की चर्चाएं तेज हो गई है। फिलहाल वे राज्यसभा सांसद हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सुनेत्रा पवार बारामती सीट (Baramati Seat) से चुनाव लड़ सकती हैं।

प्रफुल्ल पटेल NCP अध्यक्ष- सूत्र

इसपर प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल एनसीपी अध्यक्ष बन सकते हैं, इसको लेकर NCP नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) से भी मुलाकात करेंगे। वहीं एनसीपी पार्टी का शरद गुट से विलय होने की भी चर्चाएं हैं।

बारामती में प्लेन क्रैश, 5 की मौत

डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar) का बुधवार को बारामती में प्लेन क्रैश (Plane Crash) में निधन हो गया। वे 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं महाराष्ट्र (Maharashtra) में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है।

