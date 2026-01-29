Punjabराजनीतिराष्ट्रीय

PM Modi के पंजाब दौरे से पहले धमकी, हंसराज हंस बोले- मेहर करे दाता से अरदास

Karan Panchal29 January 2026 - 3:46 PM
1 minute read
PM Modi Punjab Visit
PM Modi के पंजाब दौरे से पहले धमकी, हंसराज हंस बोले- मेहर करे दाता से अरदास

PM Modi Punjab Visit : पीएम मोदी एक फरवरी को पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरन पीएम मोदी जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्लां जाएंगे। जहां वे संत निरंजन दास जी का आशीर्वाद लेंगे। पहली बार है कि सतगुरू रविदास जी महाराज की जयंती पर PM मोदी काशी से बाहर कहीं माथा टेकेंगे।

स्कूलों को बम की धमकी

पंजाब के विधानसभा चुनावों में एक साल बाकी है। इसलिए पीएम मोदी की यह यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। बता दें कि पीएम मोदी की पंजाब यात्रा से पहले कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।

श्री गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती

इसी बीच दिल्ली के पूर्व सांसद हंसराज प्रेस क्लब पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे राजनीति से दूर होकर अपने संगीत और रियाज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हंसराज ने श्री गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती की सभी को बधाई देते हुए कहा कि गुरु रविदास गरीबों और वंचितों के गुरु हैं और उन्होंने जात-पात का सख्त खंडन किया। “बेगमपुरा” एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में पहचान रखता है।

बादशाह की मर्जी से बादशाह से मुलाकात

चंडीगढ़ में पंजाब सचिवालय और मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी पर उन्होंने गंभीर मसला बताया, उन्होंने कहा कि सभी को सजग रहने की जरूरत है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि बादशाह से मुलाकात बादशाह की मर्जी से ही होती है। फिलहाल वह अपने संगीत साधना पर ही ध्यान देना चाहते हैं।

जब भी कोई आए, पंजाब बेखौफ होकर आए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले खालिस्तानी संगठनों की ओर से मिली धमकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए हंसराज ने कहा कि दाता से अरदास है कि ऐसी घटनाओं से देश और पंजाब को मुक्ति मिले। उन्होंने कामना की कि पंजाब में जब भी कोई आए, वह बेखौफ होकर आए और यहां कभी कोई दुखद घटना न हो।

ये भी पढ़ें- CBSE Board Exam : फरवरी से होंगे CBSE 10th 12th के एग्जाम, डेट आई सामने, जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal29 January 2026 - 3:46 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of सुप्रीम कोर्ट ने UGC नए नियमों पर लगाई रोक, सरकार के बचाव में ये क्या बोल गए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे?

सुप्रीम कोर्ट ने UGC नए नियमों पर लगाई रोक, सरकार के बचाव में ये क्या बोल गए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे?

29 January 2026 - 3:09 PM
Photo of CBSE Board Exam : फरवरी से होंगे CBSE 10th 12th के एग्जाम, डेट आई सामने, जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड

CBSE Board Exam : फरवरी से होंगे CBSE 10th 12th के एग्जाम, डेट आई सामने, जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड

29 January 2026 - 2:52 PM
Photo of जो लोग खुद लोढ़ा-पत्थर जैसे….UGC के नए नियमों पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान

जो लोग खुद लोढ़ा-पत्थर जैसे….UGC के नए नियमों पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान

29 January 2026 - 2:11 PM
Photo of दो कश्मीरियों की देहरादून में पिटाई, रॉड से हाथ तोड़ा, पहलगाम का बदला बताकर किया वार

दो कश्मीरियों की देहरादून में पिटाई, रॉड से हाथ तोड़ा, पहलगाम का बदला बताकर किया वार

29 January 2026 - 1:19 PM
Photo of सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगाया रोक, 2012 के नियम फिर से लागू!

सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगाया रोक, 2012 के नियम फिर से लागू!

29 January 2026 - 1:18 PM
Photo of अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

29 January 2026 - 12:44 PM
Photo of पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अमृतसर में 43 किलो हेरोइन जब्त, 2 नशा तस्कर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अमृतसर में 43 किलो हेरोइन जब्त, 2 नशा तस्कर गिरफ्तार

29 January 2026 - 12:25 PM
Photo of चंडीगढ़ के मेयर बने BJP के सौरभ जोशी, AAP-कांग्रेस को मिले सिर्फ इतने वोट

चंडीगढ़ के मेयर बने BJP के सौरभ जोशी, AAP-कांग्रेस को मिले सिर्फ इतने वोट

29 January 2026 - 12:02 PM
Photo of India-Russia Fighter Jet : भारत-रूस की आसमानी ताकत, Su-57E फाइटर जेट का कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट

India-Russia Fighter Jet : भारत-रूस की आसमानी ताकत, Su-57E फाइटर जेट का कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट

29 January 2026 - 11:09 AM
Photo of Punjab Govt Schools : भगवंत मान सरकार की “शिक्षा क्रांति”, सरकारी स्कूलों को मिला रिकॉर्ड समर्थन, अभिभावक हुए खुश

Punjab Govt Schools : भगवंत मान सरकार की “शिक्षा क्रांति”, सरकारी स्कूलों को मिला रिकॉर्ड समर्थन, अभिभावक हुए खुश

28 January 2026 - 7:43 PM
Back to top button