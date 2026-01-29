PM Modi Punjab Visit : पीएम मोदी एक फरवरी को पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरन पीएम मोदी जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्लां जाएंगे। जहां वे संत निरंजन दास जी का आशीर्वाद लेंगे। पहली बार है कि सतगुरू रविदास जी महाराज की जयंती पर PM मोदी काशी से बाहर कहीं माथा टेकेंगे।

स्कूलों को बम की धमकी

पंजाब के विधानसभा चुनावों में एक साल बाकी है। इसलिए पीएम मोदी की यह यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। बता दें कि पीएम मोदी की पंजाब यात्रा से पहले कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।

श्री गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती

इसी बीच दिल्ली के पूर्व सांसद हंसराज प्रेस क्लब पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे राजनीति से दूर होकर अपने संगीत और रियाज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हंसराज ने श्री गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती की सभी को बधाई देते हुए कहा कि गुरु रविदास गरीबों और वंचितों के गुरु हैं और उन्होंने जात-पात का सख्त खंडन किया। “बेगमपुरा” एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में पहचान रखता है।

बादशाह की मर्जी से बादशाह से मुलाकात

चंडीगढ़ में पंजाब सचिवालय और मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी पर उन्होंने गंभीर मसला बताया, उन्होंने कहा कि सभी को सजग रहने की जरूरत है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि बादशाह से मुलाकात बादशाह की मर्जी से ही होती है। फिलहाल वह अपने संगीत साधना पर ही ध्यान देना चाहते हैं।

जब भी कोई आए, पंजाब बेखौफ होकर आए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले खालिस्तानी संगठनों की ओर से मिली धमकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए हंसराज ने कहा कि दाता से अरदास है कि ऐसी घटनाओं से देश और पंजाब को मुक्ति मिले। उन्होंने कामना की कि पंजाब में जब भी कोई आए, वह बेखौफ होकर आए और यहां कभी कोई दुखद घटना न हो।

