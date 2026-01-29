Delhi NCRराष्ट्रीय

CBSE Board Exam : फरवरी से होंगे CBSE 10th 12th के एग्जाम, डेट आई सामने, जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड

CBSE Board Exam : CBSE बोर्ड ने 10th 12th एग्जाम की तारीखें बता दी हैं। पिछले साल फरवरी के पहले हप्ते में ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी में अगले वीक ही दोनों कक्षाओं के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए जायेंगे। एडमिट कार्ड स्कूल से ही प्राप्त होगा वे स्वयं प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे।

एक शिफ्ट में करवाया जाएगा एग्जाम

बता दें कि दोनों कक्षाओं के लिए एग्जाम का आयोजन एक शिफ्ट में करवाया जाएगा। कुछ सब्जेक्ट के लिए एग्जाम का समय सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। वहीं कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर्स के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी।

17 फरवरी से शुरु होंगे एग्जाम

सीबीएसई की ओर से सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम की शुरुआत 17 फरवरी से की जाएगी। 10th क्लास का अंतिम पेपर 11 मार्च 2026 तक वहीं 12th क्लास का अंतिम पेपर 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी। CBSE की ओर से एडमिट कार्ड उपलब्ध करवाए जाने के बाद स्कूल सीबीएसई के संगम पोर्टल से अपने स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

