Uttarakhand News : दो कश्मीरी युवकों को लेकर देहरादून में बड़ा बवाल मचा है। दोनों युवकों का नाम पता पूछकर उनकी पिटाई कर दी गई। एक युवक की उम्र 18 साल और दूसरे की उम्र 17 साल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे दुकान से नमकीन आदि खरीदने गए थे। इसी दौरान उनकी भाषा और पहनावे को देखकर उनका नाम पता पूछा गया। जिसके बाद उनकी पिटाई कर दी गई।

पहचान के आधार पर किया हमला

पीड़ितों के अनुसार, हमलावरों ने उन्हें पहलगाम की घटना का हवाला देते हुए पीटा और कहा कि यह कश्मीर नहीं है। आरोप है कि युवकों को उनकी पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित दानिश ने बताया कि हमलावर उन्हें मुस्लिम बताकर हमला कर रहे थे।

कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने X पर लिखा

Anyone who owns a Kashmiri shawl wears it with pride.



And yet, too often, the very men who bring these shawls to us are met with suspicion, harassment, intimidation – even violence.



The irony is stark. These are the same shawls that drape the shoulders of the Prime Minister and… https://t.co/QhQ8s5C7o4 — Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) January 29, 2026

पहली बार आया था उत्तराखंड

यह घटना मंगलवार शाम विकास नगर थाना क्षेत्र के चौकी बाजार के पास हुई। हमले में एक कश्मीरी युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसका हाथ टूट गया है और सिर में भी गहरी चोटें आई हैं। पुलिस के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है और घटना स्थल से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है।

पीड़ित युवक ने बताया कि वह दोस्तों के साथ दुकान पर सामान खरीदने गया था, तभी कुछ युवकों ने गालियां देते हुए हमला कर दिया। उसने कहा कि वह पहली बार उत्तराखंड आया था और शॉल बेचने के लिए वहां मौजूद था।

