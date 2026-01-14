IndiGo Flights : नए साल के मौके पर अकसर लोग फैमिली और दोस्तो के साथ धूमने का प्लान बनाते हैं। इस बीच इंडिगो कंपनी ने नए साल पर यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने New Year Sale Sail Into 2026 लॉन्च की है। तो आईए बता दें कि ये इस ऑफर में क्या है, कितने दिन के लिए है और किन लोगों को इसका फायदा होगा।

इतना होगा डोमेस्टिक फ्लाइट का किराया

बता दें कि इंडिगो ने इस सेल में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों रूट के लिए फ्लाइट टिकट सस्ती कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस ऑफर में डोमेस्टिक फ्लाइट का वन वे किराया ₹1499 से शुरू हो रहा है। जिसमें राज्यों के हिसाब से पूणे से वडोदरा, मुंबई से छत्रपति संभाजी महाराज, कालीकट से चेन्नई, कोचीन से चेन्नई और चेन्नई से कोचीन जैसे रूट शामिल हैं। इसके साथ ही दिल्ली से ग्वालियर, वाराणसी से खजुराहो, चेन्नई से विशाखापत्तनम और पुणे से सूरत के लिए भी इसी कीमत पर टिकट मिल रही है। कंपनी ने बताया है कि यह कीमत ऑल इनक्लूसिव है, यानी इसमें टैक्स भी शामिल है। इस ऑफर को घरेलू रूट्स पर इतना कम किराया मिलने की वजह से, ट्रैवल प्लान करने वालों के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है।

इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए भी ऑफर तय

इंडिगो ने विदेश जाने वाले यात्रियों को भी बड़ी राहत दी है। जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट का टिकट ₹4499 से शुरू होगा। बता दें कि दिल्ली से ढाका काठमांडू की फ्लाइट का किराया ₹4499 है। वहीं मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई से ढाका के लिए भी सस्ती टिकट मिल रही है। इसके अलावा मुंबई, कोचीन, कन्नूर, मंगलुरु, लखनऊ और दिल्ली से जुड़े यूएई और ओमान जैसे कई छोटे अंतरराष्ट्रीय रूट्स के लिए भी किराए कम किए गए हैं। मालदीव जाने वाले यात्रियों के लिए कोचीन से मालदीव का टिकट अब ₹7,999 से उपलब्ध है।

Sail into 2026 with international fares starting at ₹4,499* and IndiGoStretch at ₹9,999*.

👦🏻 Infants fly at ₹1

💺 Extra legroom (XL) seats starting at 500*

🎁 Select 6E Add-ons up to 70%* off*



Book now: https://t.co/17DqyIFkeW #goIndiGo

*T&C apply. pic.twitter.com/dtMAwynXMQ — IndiGo (@IndiGo6E) January 13, 2026

पैरेंट्स को मिली बड़ी राहत

इंडिगो Sail Into 2026 ने पैरेंट्स को भी राहत भरी खबर दी है, जिसमें बच्चो के लिए खास ऑफर तय किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 2 साल या उससे कम उम्र के बच्चे डोमेस्टिक रूट की फ्लाइट में सिर्फ ₹1 में सफर कर पाएगें। जिसके लिए इंडिगो की वेबसाइट या ऐप जैसे डायरेक्ट चैनल से टिकट बुक करना जरूरी होगा। तो अगर आप छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करने वाले हैं तो आपका ट्रैवल खर्च काफी कम हो सकता है।

16 जनवरी तक ऑफर वैलिड

इंडिगो की यह New Year Sale 13 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 16 जनवरी 2026 तक टिकट बुकिंग के लिए खुली रहेगी। इस ऑफर के तहत बुक की गई टिकट पर 20 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 के बीच यात्रा की जा सकती है। हालांकि कम से कम 7 दिन पहले टिकट बुक करना जरूरी होगा।

एड ऑन सर्विसेज पर भी छूट

इंडिगो ने टिकट के अलावा कई अन्य एड ऑन सर्विसेज पर भी बड़ी छूट दी है। जिसमें Fast Forward सर्विस पर 70 फीसदी छूट, प्री पेड एक्स्ट्रा बैगेज पर 50 फीसदी तक की छूट और स्टैंडर्ड सीट सेलेक्शन पर 15 फीसदी तक की छूट दी जा रही है। यह ऑफर लिमिटेड सीट्स पर आधारित है और सभी रूट्स पर उपलब्ध नहीं होगा। ऑफर नॉन स्टॉप, कनेक्टिंग और मल्टी सिटी फ्लाइट पर लागू है। हालांकि कोड शेयर फ्लाइट इसमें शामिल नहीं हैं।

इस तरह से होगी टिकट बुक

यात्री इस टिकट को ऑफिशियल वेबसाइट, मोबाइल ऐप, 6ESkai AI असिस्टेंट, WhatsApp और चुनिंदा ट्रैवल पार्टनर प्लेटफॉर्म के जरिए बुक कर सकते हैं। लेकिन बच्चों का ₹1 वाला टिकट डायरेक्ट चैनल से बुक करना जरूरी है। इंडिगो के इस ऑफर में टिकट न तो ट्रांसफर किया जा सकता है और न ही कैंसिल किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें- बिहार में मंत्रियों और विधायकों को मिलेंगे 2-2 सरकारी आवास, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप