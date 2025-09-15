खेल

एशिया कप 2025: मैच के बाद भारतीय टीम के हाथ नहीं मिलाने पर झल्ला उठी पाकिस्तानी टीम, दर्ज की शिकायत

Anup Tiwari15 September 2025 - 3:19 PM
Handshake Controversy
पाकिस्तान ने मैच रेफरी के पास दर्ज की शिकायत

हाइलाइट्स :-

  • भारत ने पाकिस्तान को हराया.
  • मैच बाद हाथ नहीं मिलाए.
  • पाकिस्तान ने शिकायत की.

Handshake Controversy : भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप 2025 के मुकाबले में जहां एक ओर भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की, वहीं दूसरी ओर मैच के बाद पैदा हुए ‘नो हैंडशेक’ विवाद ने सबका ध्यान खींच लिया. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए छठे मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराया, जो टूर्नामेंट में टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत थी. हालांकि, मैच की समाप्ति के बाद खेल भावना से जुड़े एक व्यवहार ने पूरे मुकाबले की दिशा ही बदल दी.

जैसे ही सूर्यकुमार यादव ने विजयी छक्का लगाकर मैच खत्म किया, उन्होंने सीधे अपने साथी खिलाड़ी शिवम दुबे से हाथ मिलाया और दोनों तुरंत ड्रेसिंग रूम की ओर लौट गए. इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से कोई संवाद नहीं किया, ना ही हाथ मिलाया. पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी मैदान पर खड़े इंतजार करते रह गए, लेकिन भारतीय टीम का कोई भी सदस्य उनसे मिलने नहीं आया.

व्हाट्सएप पर शिकायत की पुष्टि

इस व्यवहार से नाराज होकर पाकिस्तान के टीम मैनेजर नावेद अकरम चीमा ने मैच रेफरी एंडी पायकॉफ्ट के पास इस मामले को लेकर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस शिकायत की पुष्टि करते हुए एक व्हाट्सएप बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि भारतीय टीम का यह रवैया खेल भावना के खिलाफ था.

पीसीबी का यह भी कहना है कि टॉस के समय रेफरी ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाने की सलाह दी थी, लेकिन मैच के अंत में इस तरह का कोई निर्देश नहीं दिया गया था. वहीं, भारतीय टीम की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और टीम सीधे पवेलियन में चली गई.

हालांकि, क्रिकेट के नियमों में मैच के बाद हाथ मिलाना अनिवार्य नहीं है. यह महज खेल की भावना और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भारतीय टीम को इससे किसी प्रकार की औपचारिक सजा मिलने की संभावना नहीं है.

पाकिस्तानी कप्तान ने नहीं लिया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हिस्सा

विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ. पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने मैच के बाद आयोजित होने वाले प्रेजेंटेशन समारोह में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया. उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स द्वारा किए गए इंटरव्यू को भी ठुकरा दिया. पीसीबी ने इस फैसले को भारतीय खिलाड़ियों के व्यवहार के प्रति विरोध की प्रतिक्रिया बताया.

मैच की शुरुआत में भी दोनों कप्तानों ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया था और नजरें तक नहीं मिलाईं. हालांकि, तब इस व्यवहार को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि पहले मैच में सूर्यकुमार ने यूएई कप्तान से भी हाथ नहीं मिलाया था.

माइक हेसन ने जताई नाराजगी

जीत के तुरंत बाद भारतीय खिलाड़ियों द्वारा ड्रेसिंग रूम में लौट जाना, और पाकिस्तान के कोच माइक हेसन सहित पूरी टीम का भारतीय ड्रेसिंग रूम के बाहर इंतजार करना, जहां दरवाजा बंद पाया गया, ने इस विवाद को और गंभीर बना दिया. माइक हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उनकी टीम मैच खत्म होने के बाद खेल भावना के तहत हाथ मिलाने गई थी, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने इसे मैच के समापन का एक निराशाजनक तरीका बताया.

