Spain Train Accident : दक्षिणी स्पेन में रविवार, 18 जनवरी 2026 को एक भीषण रेल हादसा हुआ है. कोर्डोबा प्रांत में दो हाई-स्पीड ट्रेनें आमने-सामने टकरा गईं, जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, यह हाल के वर्षों में स्पेन की सबसे गंभीर रेल दुर्घटनाओं में से एक है.

स्पेन की रेल संस्था ADIF के अनुसार यह हादसा कोर्डोबा के एडामुज स्टेशन के पास रविवार शाम करीब 5:40 बजे GMT पर हुआ. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, मालागा से मैड्रिड जा रही Iryo 6189 हाई-स्पीड ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई और पास के ट्रैक पर चली गई. इसी समय सामने से मैड्रिड से हुएलवा जा रही ट्रेन उसकी जोरदार टक्कर से भिड़ गई.

रेल टकराव में ट्रेनें पूरी तरह डिरेल

टक्कर के बाद दोनों ट्रेनें पूरी तरह से पटरी से उतर गईं. कई डिब्बे लाइन से हटकर गिर गए और कुछ डिब्बे एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गए. हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फंसे यात्रियों को निकालने के लिए भारी बचाव उपकरणों और मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा.

हाई-स्पीड रेल सेवाएं रोकी गईं

इस हादसे के बाद मैड्रिड और अंडालूसिया के बीच हाई-स्पीड रेल सेवाओं को तुरंत रोक दिया गया है. हालांकि, मैड्रिड से टोलेडो, सियुदाद रियल और पुएर्तोलानो के बीच चलने वाली नियमित रेल सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं. Iryo एक निजी हाई-स्पीड रेल सेवा है, जिसे इटली की कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है. अंडालूसिया की आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद सभी रेल यातायात रोक दिए गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. मौके पर कई एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमें भेजी गईं. घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी तक घायलों की सटीक संख्या की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है.

राजा और महारानी ने दुख जताया

स्पेन के राजा फेलिपे छठे और महारानी लेटिजिया ने इस हादसे पर गहरा दुख और चिंता जताई है. शाही महल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एडामुज के पास दो हाई-स्पीड ट्रेनों के बीच हुए इस गंभीर हादसे की खबर से पूरा देश स्तब्ध है. यह हादसा ऐसे समय में हुआ है, जब हाल ही में थाईलैंड में भी एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी, जिसमें क्रेन गिरने के कारण ट्रेन डिरेल हो गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी.

ये भी पढ़ें- ग्रीनलैंड में Trump के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, एग्रीमेंट रोकने की तैयारी में EU

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप