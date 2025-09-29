फटाफट पढ़ें

अहिल्यानगर में विवाद से तनाव फैला

मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया, पुलिस हरी

पुलिस ने शांत कर आरोपी किया गिरफ्तार

फडणवीस ने इसे साजिश करार दिया

जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई

Ahilyanagar News : महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में सोमवार (29 सितंबर) सुबह सांप्रदायिक तनाव भड़क गया. ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर को लेकर विवाद के बीच आरोप है कि अहिल्यानगर के मालीवाड़ा क्षेत्र में कुछ अज्ञात लोगों ने पैगंबर मुहम्मद का नाम जमीन पर लिख दिया था. जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और भारी विरोध प्रदर्शन हुआ.

नाराज मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के सामने आंदोलन करने पहुंचे. इस बीच प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है. पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए आंदोलनकारियों को खदेड़ा, जिसके बाद अब इलाके में शांति व्याप्त है. इस बीच सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. पुलिस ने किसी से भी अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है. वहीं एक आरोपी पुलिस हिरासत में है.

मुहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी से आक्रोश

गुस्साए मुस्लिम समुदाय का ‘रास्ता रोको आंदोलन’ छत्रपति संभाजी राजमार्ग पर जारी है. मुहम्मद पैगंबर के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर समुदाय में गहरा आक्रोश है. इस मामले में कोट्वेली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए हैं और फिलहाल शहर में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है.

फडणवीस ने अहिल्यानगर हिंसा को साजिश बताया

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर में हुई हिंसा पर बयान दिया है. उन्होंने कहा, “आहिल्हानगर में जो घटना हुई है, उससे लगता है की यह एक साजिश है. राज्य में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है और शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा है. जिस तरह के बोर्ड लगाए जा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा जैसे सामाजिक तानाबाना खराब करने की कोशिश हो रही है. चुनाव के समय राज्य की शांति भंग करने की कोशिश की गई थी. लोकसभा चुनाव के समय राज्य में पोलोराइजेशन की कोशिश की गई थी.”

सीएम ने कहा कि इस मामले में जांच की जाएगी कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है. दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी.

