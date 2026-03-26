वायरल

‘रसमलाई’ नहीं अब बोलिए ‘दूध वाले कबाब’, मासूम लड़की के जवाब ने लोगों का जीता दिल

Karan Panchal26 March 2026 - 7:18 PM
1 minute read
Viral Video
‘रसमलाई’ नहीं अब बोलिए ‘दूध वाले कबाब’, मासूम लड़की के जवाब ने लोगों का जीता दिल

Viral Video : हमारे देश में रसमलाई लोगों द्वारा खूब पसंद की जाती है। यह स्पंजी, मुलायम छेना, गाढ़े और मलाईदार दूध का एक अनोखा कॉम्बिनेशन होता है। ऊपर से पिस्ता और बादाम जैसे मेवे डालने से इसके स्वाद में चार चांद लग जाता है। देश के साथ-साथ विदेशों में भी रसमलाई खूब पसंद किया जाता है।

हाल ही में एक छोटी लड़की का रसमलाई के साथ का वीडियो जबरजस्त वायरल हो रहा है। ब्रिटेन के रहने वाले व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियों पोस्ट किया गया है। वायरल वीडियो में छोटी लड़की की मासूमियत भरे जवाब ने लोगों का दिल मोह लिया।

इंस्टाग्राम पर मिलियन्स में व्यूज

इंस्टाग्राम पर वीडियो को कुछ ही दिन में तीन मिलियन व्यूज मिल गए। वीडियो में @goatakb नामक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लड़का मिठाई दिखाते हुए छोटी लड़की से पूछता है, ‘अच्छा एक बात सुनो, ये क्या है?’ लड़की ने पूरे आत्मविश्वास से बताया ‘दूध वाले कबाब।’ वायरल वीडियो के कैप्शन ने व्यक्ति ने लिखा, ‘मै अब दोबारा रस मलाई नहीं खाऊंगा।’ इंटरनेट पर लड़की की मासूमियत की खूब चर्चा हो रही है।

Video देखने के लिए क्लिक करें- https://www.instagram.com/reel/DWT4OqUjC6H/?utm_source=ig_web_copy_link

यूजर्स की प्रतिक्रिया

सोशन मीडिया पर यूजर्स ने अपनी-अपनी राय दी। लोग उसके जवाब से सहमत भी हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘मैने कभी इस बारे में इस तरह से सोचा नहीं था।’ दूसरे ने कहा, ‘मैं इसे मीठा कटलेट कहता था भाई।’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘मेरे भतीजे ने इसका नाम इडली वाली मिठाई रखा है।’

रस-मलाई का इतिहास

भारत में रस-मलाई का इतिहास 19वीं सदी के अंत और 20वी सदी की शुरुआत में बंगाल से मिलता है। इसे कोलकाता के प्रसिद्ध हलवाई के. सी. दास द्वारा विकसित किया गया था। स्पंजी छेने को गाढ़े केसरिया दूध में मिलाने पर यह रसमलाई कहलाता है। कोलकाता के प्रसिद्ध हलवाई के. सी. दास को रसमलाई के आविष्कार और डिब्बा बंद मिठाई शुरू करने का श्रेय दिया जाता है।

ये भी पढ़ें- LPG Crisis Charge : होटल और रेस्टोरेंट अब ग्राहकों से नहीं ले सकेंगे LPG चार्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal26 March 2026 - 7:18 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of वंदे भारत के खाने में मिला कीड़ा, स्टाफ ने ‘केसर’ कहकर किया बचाव, रेलवे ने लगाया 60 लाख का जुर्माना

वंदे भारत के खाने में मिला कीड़ा, स्टाफ ने ‘केसर’ कहकर किया बचाव, रेलवे ने लगाया 60 लाख का जुर्माना

26 March 2026 - 11:04 AM
Photo of टिक्की की मशहूर दुकान में पैरों से आलू धोते युवक का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा

टिक्की की मशहूर दुकान में पैरों से आलू धोते युवक का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा

25 March 2026 - 12:40 PM
Photo of Viral Video : सोशल मीडिया पर धमाल, आंटी जी का स्मार्ट जुगाड़ वीडियो बन गया वायरल

Viral Video : सोशल मीडिया पर धमाल, आंटी जी का स्मार्ट जुगाड़ वीडियो बन गया वायरल

24 March 2026 - 4:10 PM
Photo of बेंगलुरु में लग्जरी कार का हाई-वोल्टेज स्टंट, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, जांच में सामने आया चौंकाने वाला कनेक्शन

बेंगलुरु में लग्जरी कार का हाई-वोल्टेज स्टंट, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, जांच में सामने आया चौंकाने वाला कनेक्शन

23 March 2026 - 11:48 AM
Photo of नारियल खरीदने का आसान तरीका : लड़के ने समझाया पूरा गणित

नारियल खरीदने का आसान तरीका : लड़के ने समझाया पूरा गणित

21 March 2026 - 2:38 PM
Photo of Viral Video : ‘Badtameez Dil’ गाने पर पिता-बेटी का क्रेजी डांस वीडियो हुआ वायरल, मचाया घमाल

Viral Video : ‘Badtameez Dil’ गाने पर पिता-बेटी का क्रेजी डांस वीडियो हुआ वायरल, मचाया घमाल

20 March 2026 - 4:29 PM
Photo of झांसी में शादी के नाम पर ठगी: 5 दिन में दुल्हन जेवर लेकर फरार

झांसी में शादी के नाम पर ठगी: 5 दिन में दुल्हन जेवर लेकर फरार

20 March 2026 - 10:00 AM
Photo of अजीब थीम वाला प्री-वेडिंग शूट वायरल, पानी में लेटे कपल को देख लोग हैरान

अजीब थीम वाला प्री-वेडिंग शूट वायरल, पानी में लेटे कपल को देख लोग हैरान

19 March 2026 - 10:21 AM
Photo of शादी में दूल्हे की चमकदार एंट्री! कपड़ों में लगी लाइटें देख हंसी नहीं रोक पाए लोग

शादी में दूल्हे की चमकदार एंट्री! कपड़ों में लगी लाइटें देख हंसी नहीं रोक पाए लोग

18 March 2026 - 4:28 PM
Photo of LPG संकट के बीच चोरों की बढ़ी सक्रियता, रिटायर्ड जज के घर से भी गैस सिलेंडर चोरी

LPG संकट के बीच चोरों की बढ़ी सक्रियता, रिटायर्ड जज के घर से भी गैस सिलेंडर चोरी

18 March 2026 - 10:38 AM
Back to top button