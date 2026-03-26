खेल

शाहीन अफरीदी की हरकतों पर भड़के डेविड वॉर्नर, बोले- ‘ये सब नहीं…’

Ajay Yadav26 March 2026 - 3:36 PM
1 minute read
Pakistan Cricket League :
शाहीन अफरीदी की हरकतों पर भड़के डेविड वॉर्नर, बोले- ‘ये सब नहीं...'

Pakistan Cricket League : भारतीय क्रिकेट लीग की तारीफों के बीच, पाकिस्तानी क्रिकेट लीग (PSL) का 11वां सीजन फिर से चर्चा में आया, लेकिन इस बार कुछ अलग वजह से. हाल ही में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील बातचीत में व्यस्त थे, जिससे डेविड वॉर्नर नाराज हो गए.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वॉर्नर मीडिया से बात कर रहे थे, उसी समय अन्य कप्तान आपस में बातचीत कर रहे थे. इस पर वॉर्नर भड़क गए और उन्होंने खिलाड़ियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कहा-“क्या दिक्कत है जेंटलमैन? माफ कीजिए, लेकिन लगता है हमारे बीच कुछ स्कूली बच्चे बैठे हैं.”

कराची किंग्स की कप्तानी संभालेंगे वॉर्नर

बता दें कि डेविड वॉर्नर ने PSL में 2025 में डेब्यू किया था. उस समय उन्होंने 11 मैचों में 368 रन बनाए और उनकी टीम तीसरे स्थान पर रही. इस साल भी वॉर्नर कराची किंग्स की कप्तानी करेंगे. पाकिस्तानी क्रिकेट लीग की शुरुआत 2016 में संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी. यह आईपीएल की तरह ही पेशेवर टी20 लीग है और इसका आयोजन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड (PCB) द्वारा किया जाता है. 2016 के बाद से यह लीग हर साल आयोजित होती है.

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Ajay Yadav26 March 2026 - 3:36 PM
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