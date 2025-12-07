खेल

Cricket News : भारत की 'विराट' जीत पर विराट जश्न, साउथ अफ्रीका चारों खाने चित्त

Cricket News : भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई तीन मैचों की सीरीज़ में भारत ने विजय हासिल की है। मैच डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। टीम इंडिया ने पहले गेदबाज़ी करते हुए साउथ अफ्रीका को 270 पर ऑलआउट कर दिया। जिसके बाद मैदान में बल्लेबाज़ी करने उतरी टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की।

तीन मैचों की इस सीरीज में पहले दो मैचों तक एक-एक से बराबर रही। बता दें कि भारतीय टीम को जीत के लिए 271 रनों का टारगेट मिला था, जिसे टीम ने 61 गेंद बाकी रहते पूरा कर लिया।

विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द सीरीज

विराट कोहली ने 6 चौके और तीन छक्के की मदद से 45 गेंदों पर 65 रनों की नाबाद पारी खेली। सिरिज के पिछले दो मैचो में कोहली ने शतकीय पारी खेली थी। जिसके बाद वो सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे । जिसके लिए कोहली को ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुना गया।

मैच जीतने के बाद क्या बोले विराट

विराट कोहली ने कहा “मैं जिस तरह इस सीरीज में खेला, इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिली है। मैं मानसिक रूप से खुला महसूस कर रहा हूं। मैं पिछले 2-3 साल में ऐसे नहीं खेला हूं। मैं जानता हूं कि मैं कब मैदान में जाकर इस तरह की बैटिंग कर सकता हूं।

वनडे के बाद अब टी20 की बारी

वनडे सीरीज में अपनी बादशाहत को बरकरार रखने के बाद, भारत अब T20 फॉर्मेट में अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। इस T20 सीरीज में टीम इंडिया की कमान विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव संभालेंगे। वहीं, शुभमन गिल उपकप्तान के तौर पर वापसी करेंगे। यह T20 सीरीज 9 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच भारत में खेली जाएगी।

