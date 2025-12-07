बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

गोवा के नाइटक्लब में भीषण आग : 23 कर्मचारियों की मौत, सुरक्षा लापरवाही की जांच शुरू

Ajay Yadav7 December 2025 - 7:54 AM
2 minutes read
Goa Nightclub Fire :
गोवा नाइटक्लब में भीषण आग: 23 कर्मचारियों की मौत, सुरक्षा लापरवाही की जांच शुरू

Goa Nightclub Fire : उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव में एक नाइट क्लब में शनिवार (6 दिसंबर 2025) की देर रात लगी आग में कम से कम 23 कर्मचारियों की मौत हो गई. गोवा पुलिस प्रमुख आलोक कुमार ने मीडिया को बताया कि आग सिलेंडर फटने के कारण लगी. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस महानिदेशक ने कहा, “कम से कम 23 शव बरामद किए गए हैं. मरने वालों में क्लब के कर्मचारी भी शामिल हैं.”

गोवा पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने बताया कि कुछ लोगों की मौत आग की लपटों में झुलसने से हुई, जबकि कई की जान दम घुटने की वजह से हुई है. पुलिस के अनुसार, हादसे के समय क्लब में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई. मरने वालों की सूची में 20 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं.

सुरक्षा मानकों की जांच के आदेश

हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत देर रात ही घटनास्थल पर पहुंच गए. उन्होंने इस दुर्घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि मामले की पूरी जांच कराई जाएगी और यदि सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई गई, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने यह भी पुष्टि की कि मृतकों में तीन से चार पर्यटक भी शामिल हैं, जो छुट्टियां मनाने गोवा आए थे.

रातभर राहत-बचाव और ऑडिट तैयारी

वहीं, दमकल विभाग और पुलिस की टीमों ने पूरी रात राहत और बचाव कार्य चलाया. घना धुआं और ऊंची लपटें रेस्क्यू में बड़ी बाधा बनीं, लेकिन कई लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला गया. स्थानीय विधायक माइकल लोबो ने बताया कि आग बुझाने में पूरी रात लग गई और अब सभी नाइट क्लबों में अग्नि सुरक्षा का विशेष ऑडिट कराया जाएगा, ताकि ऐसी घटनाओं की दोबारा होने से रोका जा सके.

आग हादसे और सुरक्षा चूक

बता दें कि भारत में आग की घटनाएं अक्सर सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण सामने आती हैं, और हाल के कई हादसे इसका स्पष्ट उदाहरण हैं. हैदराबाद में तीन मंजिला इमारत में लगी आग में 17 लोगों की मौत हुई, कोलकाता के एक होटल में आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई, जबकि गुजरात के एक मनोरंजन पार्क में हुई आग की घटना में 24 लोगों की मौत हो गई.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तानी महिला ने PM मोदी से लगाई गुहार, VIDEO जारी कर न्याय की मांग

