लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

Canada Police : कनाडा पुलिस ने लॉरेंस गैंग को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने दावा किया कि लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए काम कर रही है। कनाडा की ग्लोबल न्यूज ने RCMP की गोपनीय रिपोर्ट के 3 पेज़ जारी किए हैं।

बता दें कि यह जानकारी ऐसे समय पर आई है, जब कनाडा पीएम मार्क कार्नी भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। वह खुद भी भारत आ सकते हैं। वहीं कनाडा में सिख संगठन ने इसका विरोध जताया है।

Gang involved in extortion and murder-for-hire in Canada is 'acting on behalf of Indian government,' RCMP report says. https://t.co/HF4IfGMKvN — Globalnews.ca (@globalnews) January 13, 2026

गोपनीय रिपोर्ट में कई जगह लॉरेंस गैंग के भारत सरकार से संबंधों को लेकर जानकारी लिखी गई है। RCMP की राष्ट्रीय सुरक्षा शाखा की तैयार की गई इस रिपोर्ट में लॉरेंस गैंग को हिंसक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन करार दिया है। जो कनाडा समेत कई देशों में बढ़ रहा है।

खालिस्तान समर्थक नेता निशाने पर

RCMP की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा में खालिस्तान समर्थक नेताओं को निशाना बनाने के लिए लॉरेंस गैंग जैसे संगठित अपराध गिरोहों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सितंबर 2023 में मेनिटोबा के विनिपेग में मारे गए सुखदूल सिंह की हत्या का भी जिक्र रिपोर्ट में है।

लालच से प्रेरित होकर काम

RCMP के अनुसार, इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। RCMP के अनुसार, लॉरेंस गैंग किसी राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा से नहीं, बल्कि लालच से प्रेरित होकर काम करता है। यह गैंग उगाही, ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे अपराधों में लिप्त है। रिपोर्ट में कहा गया है कि, यह गैंग अपने आपराधिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करता है और भारत सरकार की ओर से काम करता है।

ये भी पढ़ें- IndiGo Flights : इंडिगो का यात्रियों को बड़ा तोहफा, अब 1 रुपए से लेकर इतने रुपए होगा किराया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप