Muhammad Yunus : बांग्लादेश में पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन के लिए जाने जाने वाले विपक्षी नेता उस्मान हादी का गुरुवार (18 दिसंबर 2025) को सिंगापुर में निधन हो गया. कुछ दिन पहले उन पर गोली चली थी, जिसमें वह घायल हो गए थे. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है.

मुहम्मद यूनुस ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि आज वह देशवासियों को एक बेहद दुखद खबर दे रहे हैं, उन्होंने बताया कि जुलाई जनविद्रोह के निडर योद्धा और सिंगापुर में इलाज करा रहे इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी का निधन हो गया है, उन्होंने दिवंगत नेता की आत्मा की शांति के लिए दुआ की. यूनुस ने कहा कि कुछ ही देर पहले सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने उन्हें फोन कर इस दुखद समाचार की जानकारी दी, उन्होंने प्रार्थना की कि सर्वशक्तिमान ईश्वर फासीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करने वाले इस अमर सिपाही को शहीद के रूप में स्वीकार करें.

हादी के निधन पर यूनुस ने शोक जताया

मुहम्मद यूनुस ने कहा कि सभी को एकजुट होकर प्रार्थना करनी चाहिए, उन्होंने शरीफ उस्मान हादी के असमय निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश के राजनीतिक और लोकतांत्रिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति है, उन्होंने दिवंगत नेता की आत्मा की शांति की कामना की और उनकी पत्नी, परिवार, प्रियजनों व सहयोगियों के प्रति संवेदना जताई.

हादी के निधन पर राष्ट्रीय शोक

यूनुस ने यह भी कहा कि सरकार शहीद उस्मान हादी की पत्नी और उनके इकलौते बच्चे के कल्याण की जिम्मेदारी उठाएगी. उनके असामयिक निधन को देखते हुए आगामी शनिवार को एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करता हूं. इस दौरान सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक और निजी भवनों और विदेशों में बांग्लादेशी दूतावासों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा.

हादी के लिए देशभर में विशेष प्रार्थनाएं

मुहम्मद यूनुस ने कहा कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शहीद उस्मान हादी की आत्मा की शांति के लिए देशभर की सभी मस्जिदों में विशेष दुआएं की जाएंगी और सभी से इसमें शामिल होने की अपील की, उन्होंने बताया कि अन्य धर्मों के पूजा स्थलों पर भी विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाएगा. यूनुस ने सिंगापुर सरकार का आभार जताते हुए कहा कि हादी के इलाज में पूरी ईमानदारी और पेशेवर तरीके से प्रयास किए गए, उन्होंने विशेष रूप से विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन का उल्लेख किया, जो स्वयं चिकित्सक हैं और जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से हादी की देखभाल की तथा उनकी चिकित्सा स्थिति की नियमित जानकारी उन्हें दी.

मुहम्मद यूनुस ने यह भी कहा कि इस निर्मम हत्या में शामिल सभी दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. इस मामले में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी.

ये भी पढ़ें- School Timing Changed : कड़ाके की सर्दी के बीच स्कूलों का टाइम बदला, पूरी ख़बर पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप