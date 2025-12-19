Bangladesh Violence : बांग्लादेश बना जिहादीस्तान, फिर भड़की हिंसा, हिंदू युवक को बेरहमी से जलाया

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। लोगों ने जगह-जगह आगजनी की और कई ऑफिस जला दिए। बांग्लादेश के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। लोगों में जिहाद ने जन्म ले लिया है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में कल अचानक हिंसा भड़की और एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया।

बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई है। जिसके बाद बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के ऑफिस को जला दिया। साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की।

25 पत्रकार अंदर फंसे

उस्मान हादी की मौत की आड़ में कट्टरपंथी जिहादी नारों के साथ प्रदर्शन कर रहें हैं, और हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलो के ऑफिस में आग लगा दी, जिसके बाद करीब 25 पत्रकार अंदर फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। दोनों अखबार आज बंद रहेंगे, ऑनलाइन सेवाएं भी ठप की गई है।

हिंदुओं को बना रहे निशाना

जानकारी के मुताबिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में धर्म का अपमान करने के आरोप में एक हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। जिसके बाद उन्होनें हिंदु के शव को नग्न करके एक पेड़ से लटका कर जला दिया। पुलिस ने मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में की है। हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कट्टरपंथी अल्लाह-हू-अकबर के नारे लगाते दिख रहे हैं।

कैसे हुई उस्मान हादी की मौत

बता दें की उस्मान हादी शेख हसीना के खिलाफ जुलाई 2024 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें 12 दिसंबर को गोली मारी गई थी। जिसके बाद उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें सिंगापुर ले जाया गया था। इलाज के दौरान 6 दिन बाद उनकी मौत हो गई।

