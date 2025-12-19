विदेश

Bangladesh Violence : बांग्लादेश बना जिहादीस्तान, फिर भड़की हिंसा, हिंदू युवक को बेरहमी से जलाया

Karan Panchal19 December 2025 - 2:07 PM
2 minutes read
Bangladesh Violence
Bangladesh Violence : बांग्लादेश बना जिहादीस्तान, फिर भड़की हिंसा, हिंदू युवक को बेरहमी से जलाया

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। लोगों ने जगह-जगह आगजनी की और कई ऑफिस जला दिए। बांग्लादेश के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। लोगों में जिहाद ने जन्म ले लिया है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में कल अचानक हिंसा भड़की और एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया।

बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई है। जिसके बाद बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के ऑफिस को जला दिया। साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की।

25 पत्रकार अंदर फंसे

उस्मान हादी की मौत की आड़ में कट्टरपंथी जिहादी नारों के साथ प्रदर्शन कर रहें हैं, और हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलो के ऑफिस में आग लगा दी, जिसके बाद करीब 25 पत्रकार अंदर फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। दोनों अखबार आज बंद रहेंगे, ऑनलाइन सेवाएं भी ठप की गई है।

हिंदुओं को बना रहे निशाना

जानकारी के मुताबिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में धर्म का अपमान करने के आरोप में एक हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। जिसके बाद उन्होनें हिंदु के शव को नग्न करके एक पेड़ से लटका कर जला दिया। पुलिस ने मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में की है। हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कट्टरपंथी अल्लाह-हू-अकबर के नारे लगाते दिख रहे हैं।

कैसे हुई उस्मान हादी की मौत

बता दें की उस्मान हादी शेख हसीना के खिलाफ जुलाई 2024 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें 12 दिसंबर को गोली मारी गई थी। जिसके बाद उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें सिंगापुर ले जाया गया था। इलाज के दौरान 6 दिन बाद उनकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें- जालंधर में रिश्वत लेते रंगे हाथों पटवारी गिरफ्तार, भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal19 December 2025 - 2:07 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बांग्लादेशी विपक्षी नेता उस्मान हादी का निधन, मुहम्मद यूनुस ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया

बांग्लादेशी विपक्षी नेता उस्मान हादी का निधन, मुहम्मद यूनुस ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया

19 December 2025 - 10:26 AM
Photo of इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान Plane Crash, फैक्ट्री की छत से टकराया विमान, 7 की मौत

इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान Plane Crash, फैक्ट्री की छत से टकराया विमान, 7 की मौत

16 December 2025 - 5:48 PM
Photo of मेक्सिको में बड़ा विमान हादसा : आपात लैंडिंग के दौरान निजी विमान क्रैश, 7 की मौत

मेक्सिको में बड़ा विमान हादसा : आपात लैंडिंग के दौरान निजी विमान क्रैश, 7 की मौत

16 December 2025 - 8:11 AM
Photo of सिडनी बॉन्डी बीच हमले में पाकिस्तानी पिता-पुत्र पर ISIS कनेक्शन का शक, कार से बरामद आतंकी झंडा, जांच तेज

सिडनी बॉन्डी बीच हमले में पाकिस्तानी पिता-पुत्र पर ISIS कनेक्शन का शक, कार से बरामद आतंकी झंडा, जांच तेज

15 December 2025 - 3:41 PM
Photo of सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला, पाकिस्तान से कनेक्शन, ताबड़तोड़ फायरिंग, 16 की मौत

सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला, पाकिस्तान से कनेक्शन, ताबड़तोड़ फायरिंग, 16 की मौत

15 December 2025 - 12:02 PM
Photo of सिडनी में यहूदी आयोजन पर गोलीबारी: 16 की मौत, बाप-बेटे पर हमला करने का आरोप

सिडनी में यहूदी आयोजन पर गोलीबारी: 16 की मौत, बाप-बेटे पर हमला करने का आरोप

15 December 2025 - 10:41 AM
Photo of ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 10 की मौत, बॉन्डी बीच पर मना रहे थे त्योहार

ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 10 की मौत, बॉन्डी बीच पर मना रहे थे त्योहार

14 December 2025 - 3:18 PM
Photo of बांग्लादेश चुनाव से पहले सुरक्षा बढ़ाई, जुलाई विद्रोह के नेताओं को विशेष सुरक्षा और ऑपरेशन डेविल हंट 2 शुरू

बांग्लादेश चुनाव से पहले सुरक्षा बढ़ाई, जुलाई विद्रोह के नेताओं को विशेष सुरक्षा और ऑपरेशन डेविल हंट 2 शुरू

14 December 2025 - 2:53 PM
Photo of Bangladesh Fire : 12 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, दमकल की 18 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

Bangladesh Fire : 12 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, दमकल की 18 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

13 December 2025 - 7:40 PM
Photo of अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी, रूस-यूक्रेन युद्ध बनेगा वर्ल्ड वॉर-3 की वजह

अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी, रूस-यूक्रेन युद्ध बनेगा वर्ल्ड वॉर-3 की वजह

12 December 2025 - 5:07 PM
Back to top button