Ajay Yadav19 December 2025 - 11:34 AM
Punjab News :
Punjab News : भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी अटूट मुहिम को जारी रखते हुए पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने आज पटवारी सर्कल बडाला, तहसील दसूहा, जिला होशियारपुर में तैनात राम सिंह पटवारी को शिकायतकर्ता से 8000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. बता दें कि आरोपी ने यह रिश्वत बडाला गांव में शिकायतकर्ता की पैतृक जमीन का इंतकाल करने के बदले मांगी थी.

आज यहां इस बारे में जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता चिंतपुरनी रोड होशियारपुर का निवासी है और उसने अपने पिता की मौत के बाद गांव बडाला, तहसील दसूहा में स्थित पैतृक संपत्ति के इंतकाल संबंधी अर्जी सेवा केंद्र, दसूहा में जमा करवाई थी. उन्होंने आगे कहा कि आरोपी पटवारी ने शिकायतकर्ता को बताया कि सरकारी फीस 1,200/- रुपये है, इसके बावजूद उसने शिकायतकर्ता की जमीन का इंतकाल करने के लिए 8,000 रुपये की गैर-कानूनी रिश्वत मांगी, जिसकी पूरी बातचीत शिकायतकर्ता ने रिकॉर्ड कर ली थी.

शिकायतकर्ता की सूचना पर कार्रवाई करते हुए विजीलैंस ब्यूरो ने विजीलैंस ब्यूरो यूनिट जालंधर में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया और आरोपों की पुष्टि के बाद विजीलैंस की टीम ने जाल बिछाया तथा आरोपी पटवारी को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 8000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया.

आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून की संबंधित धाराओं के तहत पुलिस थाना विजीलैंस ब्यूरो, जालंधर रेंज में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को कल अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की आगे की जांच जारी है.

