वायरलविदेश

बांग्लादेश में कट्टपंथियों के हिंसा का दौर जारी, बीते 10 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या

Shanti Kumari30 December 2025 - 5:44 PM
2 minutes read
Bangladesh minority violence

Bangladesh minority violence : बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला मयमनसिंह जिले का है, जहां बांग्लादेश के अर्धसैनिक बल के सदस्य बृजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली चलाने का आरोप उसके साथी नोमान मियां पर है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि बीते 10 दिनों में हिंदुओं के हत्या की यह तीसरी घटना है। वैसे तो एक महीने में अब तक 5 हिंदुओं के हत्या की खबर सामने आ चुकी है।

हत्या की घटना: गोली मारने के बाद आरोपी फरार

वहीं ताजा घटना मयमनसिंह जिले की है जहां बिना किसी विवाद या वजह के बृजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात जिले के भालुका उपजिला स्थित सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड फैक्ट्री के अंदर सोमवार शाम को हुई। फैक्ट्री में सुरक्षा के लिए 20 अंसार सदस्यों को तैनात किया गया था, और घटना के समय बृजेंद्र और आरोपी नोमान एक साथ बैठे थे। चश्मदीदों के अनुसार, नोमान ने बिना किसी विवाद के अचानक अपनी शॉटगन से बृजेंद्र पर हमला किया। गोली बृजेंद्र की बाईं जांघ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

किसी तरह का विवाद नहीं था: अंसार मेंबर का बयान

अंसार के प्रभारी मोहम्मद अजहर अली ने दावा किया कि घटना के समय कमरे में कोई विवाद नहीं था और दोनों सदस्य शांति से बैठे थे। अचानक, नोमान ने बृजेंद्र को गोली मारने की धमकी दी और फिर ट्रिगर दबा दिया। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। बृजेंद्र के साथियों का कहना है कि नोमान के साथ पहले कभी किसी प्रकार का झगड़ा या बहस नहीं हुई थी।

बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंसा का बढ़ता खतरा

इस घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया है, खासकर हिंदू समुदाय के बीच, जो पहले से ही कट्टरपंथी हिंसा का शिकार हो रहा है। बांग्लादेशी पुलिस इस हत्या की जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि यह एक व्यक्तिगत विवाद था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी।

अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले: बांग्लादेश में सुरक्षा की स्थिति पर सवाल

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय बन चुकी हैं। मयमनसिंह जिले की यह घटना कट्टरपंथी तत्वों द्वारा अल्पसंख्यकों पर हमले को बढ़ावा देने का संकेत देती है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इस प्रकार की हिंसा पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है ताकि और हिंसा से बचा जा सके।

क्या यह व्यक्तिगत रंजिश थी या गहरी साजिश का हिस्सा?

हालांकि बांग्लादेशी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन यह मामला एक व्यक्तिगत रंजिश का हिस्सा लग सकता है, फिर भी इसके पीछे एक बड़ी साजिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ते हमलों के बीच, यह घटना बांग्लादेश की सुरक्षा और धार्मिक सहिष्णुता पर सवाल उठाती है।

ये भी पढ़ें – आयकर विभाग ने लुलु मॉल का बैंक खाता किया फ्रीज, करोड़ों रुपये के बकाया कर पर हुई कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari30 December 2025 - 5:44 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, इस्लामी कट्टरपंथियों ने मार दी गोली

बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, इस्लामी कट्टरपंथियों ने मार दी गोली

30 December 2025 - 4:53 PM
Photo of शहर में बड़ा ट्रेन हादसा, 13 की मौत, 90 घायल, 250 यात्री थे सवार- पूरी ख़बर पढ़ें

शहर में बड़ा ट्रेन हादसा, 13 की मौत, 90 घायल, 250 यात्री थे सवार- पूरी ख़बर पढ़ें

30 December 2025 - 4:24 PM
Photo of पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक, यूक्रेन का 91 ड्रोन से हमला, PM Modi ने जताई चिंता, US ने दी वार्निंग

पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक, यूक्रेन का 91 ड्रोन से हमला, PM Modi ने जताई चिंता, US ने दी वार्निंग

30 December 2025 - 3:08 PM
Photo of यमन पर सऊदी अरब का बड़ा हवाई हमला, मुकल्ला में भड़की भीषण आग, आपातकाल घोषित

यमन पर सऊदी अरब का बड़ा हवाई हमला, मुकल्ला में भड़की भीषण आग, आपातकाल घोषित

30 December 2025 - 1:47 PM
Photo of बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन

30 December 2025 - 8:55 AM
Photo of मेक्सिको में भीषण हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन , 98 लोग घायल, एक दर्जन से अधिक की मौत

मेक्सिको में भीषण हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन , 98 लोग घायल, एक दर्जन से अधिक की मौत

29 December 2025 - 4:54 PM
Photo of उन्नाव रेप केस: आरोपी सेंगर की सजा होने के बाद पीड़ित परिवार की आई प्रतिक्रिया, अब की ये मांग

उन्नाव रेप केस: आरोपी सेंगर की सजा होने के बाद पीड़ित परिवार की आई प्रतिक्रिया, अब की ये मांग

29 December 2025 - 3:14 PM
Photo of उन्नाव रेप पीड़िता और आरोपी सेंगर के समर्थकों में झड़प, जंतर-मंतर पर हंगामा हुआ तेज

उन्नाव रेप पीड़िता और आरोपी सेंगर के समर्थकों में झड़प, जंतर-मंतर पर हंगामा हुआ तेज

28 December 2025 - 6:29 PM
Photo of पाकिस्तान के सुपरस्टार खिलाड़ी ने पहनी भारतीय जर्सी और लहराया तिरंगा, पाक ने लगाया बैन

पाकिस्तान के सुपरस्टार खिलाड़ी ने पहनी भारतीय जर्सी और लहराया तिरंगा, पाक ने लगाया बैन

28 December 2025 - 5:58 PM
Photo of चीन में बना सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल, 4 घंटे का सफर इतनी देर में होगा तय

चीन में बना सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल, 4 घंटे का सफर इतनी देर में होगा तय

28 December 2025 - 4:58 PM
Back to top button