Bangladesh minority violence : बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला मयमनसिंह जिले का है, जहां बांग्लादेश के अर्धसैनिक बल के सदस्य बृजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली चलाने का आरोप उसके साथी नोमान मियां पर है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि बीते 10 दिनों में हिंदुओं के हत्या की यह तीसरी घटना है। वैसे तो एक महीने में अब तक 5 हिंदुओं के हत्या की खबर सामने आ चुकी है।

हत्या की घटना: गोली मारने के बाद आरोपी फरार

वहीं ताजा घटना मयमनसिंह जिले की है जहां बिना किसी विवाद या वजह के बृजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात जिले के भालुका उपजिला स्थित सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड फैक्ट्री के अंदर सोमवार शाम को हुई। फैक्ट्री में सुरक्षा के लिए 20 अंसार सदस्यों को तैनात किया गया था, और घटना के समय बृजेंद्र और आरोपी नोमान एक साथ बैठे थे। चश्मदीदों के अनुसार, नोमान ने बिना किसी विवाद के अचानक अपनी शॉटगन से बृजेंद्र पर हमला किया। गोली बृजेंद्र की बाईं जांघ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

किसी तरह का विवाद नहीं था: अंसार मेंबर का बयान

अंसार के प्रभारी मोहम्मद अजहर अली ने दावा किया कि घटना के समय कमरे में कोई विवाद नहीं था और दोनों सदस्य शांति से बैठे थे। अचानक, नोमान ने बृजेंद्र को गोली मारने की धमकी दी और फिर ट्रिगर दबा दिया। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। बृजेंद्र के साथियों का कहना है कि नोमान के साथ पहले कभी किसी प्रकार का झगड़ा या बहस नहीं हुई थी।

बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंसा का बढ़ता खतरा

इस घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया है, खासकर हिंदू समुदाय के बीच, जो पहले से ही कट्टरपंथी हिंसा का शिकार हो रहा है। बांग्लादेशी पुलिस इस हत्या की जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि यह एक व्यक्तिगत विवाद था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी।

अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले: बांग्लादेश में सुरक्षा की स्थिति पर सवाल

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय बन चुकी हैं। मयमनसिंह जिले की यह घटना कट्टरपंथी तत्वों द्वारा अल्पसंख्यकों पर हमले को बढ़ावा देने का संकेत देती है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इस प्रकार की हिंसा पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है ताकि और हिंसा से बचा जा सके।

क्या यह व्यक्तिगत रंजिश थी या गहरी साजिश का हिस्सा?

हालांकि बांग्लादेशी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन यह मामला एक व्यक्तिगत रंजिश का हिस्सा लग सकता है, फिर भी इसके पीछे एक बड़ी साजिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ते हमलों के बीच, यह घटना बांग्लादेश की सुरक्षा और धार्मिक सहिष्णुता पर सवाल उठाती है।

