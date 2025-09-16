Handshake Controversy : एशिया कप 2025 में हाथ न मिलाने की घटना को लेकर उठे विवाद पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की आपत्ति को खारिज कर दिया है. PCB ने टूर्नामेंट के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी, लेकिन ICC ने स्पष्ट कर दिया है कि वह रेफरी के रूप में अपनी भूमिका में बने रहेंगे.

अगला मुकाबला नहीं खेलने की दी धमकी

यह विवाद तब शुरू हुआ जब भारत के खिलाफ मिली 7 विकेट की हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. इस घटना से नाराज़ होकर PCB ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और ICC से शिकायत दर्ज कराते हुए रेफरी के व्यवहार पर सवाल उठाए. बोर्ड ने चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई, तो वे आगामी 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार कर सकते हैं.

अब, ICC के सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को जानकारी दी है कि PCB की यह मांग मानने से इनकार कर दिया गया है. ICC का कहना है कि रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को टॉस के दौरान हाथ न मिलवाने का निर्देश व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि ग्राउंड पर मौजूद ACC अधिकारियों के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया था.

पाकिस्तान की टीम ने इस निर्णय पर नाखुशी जाहिर की और रेफरी को हटाने की औपचारिक मांग रखी, लेकिन ICC ने उसे अमान्य करार देते हुए किसी भी बदलाव से इनकार कर दिया है.

यूएई को होगा फायदा

अब सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान अपनी धमकी के अनुसार टूर्नामेंट से हटता है और यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलता, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में यूएई की टीम को वॉकओवर मिल जाएगा और वह सुपर-4 चरण में पहुंच सकती है. वहीं, पाकिस्तान सीधे एशिया कप 2025 से बाहर हो जाएगा.

पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पाकिस्तान ने अब तक खेले गए दो में से एक मैच जीतकर दो अंक अर्जित किए हैं और ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर है. अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के फैसले के बाद क्या रुख अपनाता है.

यह भी पढ़ें : एशिया कप 2025: मैच के बाद भारतीय टीम के हाथ नहीं मिलाने पर झल्ला उठी पाकिस्तानी टीम, दर्ज की शिकायत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप