वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का भूकंप, कई शहरों में दहशत, कोलंबिया तक महसूस हुए झटके

Earthquake Today :
वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का भूकंप, कई शहरों में दहशत, कोलंबिया तक महसूस हुए झटके

  • वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया
  • कई शहरों में झटकों से मचा हड़कंप
  • लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए
  • कोलंबिया तक महसूस हुए भूकंप के झटके
  • अब तक जानमाल के नुकसान की खबर नहीं

Earthquake Today : अमेरीकी देश वेनेजुएला में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई. फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. प्रशासन भूकंप से हुए नुकसान का आकलन करने में जुटा है.

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, बुधवार को उत्तर-पश्चिमी वेनेजुएला में रिक्टर पैमाने पर 6.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. एजेंसी ने कहा कि भूकंप का केंद्र समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर (6.1मील) की गहराई में स्थित था और यह राजधानी कराकस से करीब 600 किलोमीटर (370 मील) पश्चिम में मेने ग्रांडे समुदाय में था. फिलहाल वेनेजुएला सरकार की ओर से भूकंप को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

भूकंप के झटकों से कई शहरों में मचा हड़कंप

बताया जा रहा है कि भूकंप के बाद कई शहरों में हड़कंप मच गया. दहशत में लोग सड़कों पर निकल आए और इधर-उधर भागते देखे गए. एजेंसी के अनुसार, भूकंप के झटके कई राज्यों और पड़ोसी देश कोलंबिया में भी महसूस किए गए. सीमा के पास के क्षेत्रों में आवासीय और कार्यालय भवनों को एहतियातन खाली करा लिया गया है.

अभी तक कोई नुकसान की सूचना नहीं

दोनों देशों से अब तक किसी नुकसान की कोई तत्काल सूचना नहीं मिली. मेने ग्रांडे, जो माराकाइबो झील के पूर्वी तट पर स्थित है. वेनेजुएला को तेल उद्योग का एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है. वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार हैं. भूकंप के दौरान या उसके बाद भी सरकारी टेलीविजन ने अपने कार्यक्रमों को बाधित नहीं किया, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो द्वारा संचालित विज्ञान-केंद्रित कार्यक्रम भी शामिल था.

हाल के वर्षों में भूकंप की घटनाओं में तेजी

बता दें कि हाल के वर्षों में दुनियाभर में भूकंप की घटनाएं काफी बढ़ गई है. अगस्त में रूस के कुरील द्वीप पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. वहीं, सितंबर में रूस के कामचटका में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई और सुनामी अलर्ट जारी किया गया. इसी के साथ अफगानिस्तान, तुर्की और म्यांमार में भी भूकंप आए. इनमें जानमाल का काफी नुकसान हुआ.

